I contratti di acquisto di energia elettrica a prezzo fisso sono fondamentali per un settore competitivo

Mentre l’Europa cerca di ridurre la propria dipendenza dall’estero e di migliorare la competitività di un settore che ha perso terreno rispetto a potenze come gli Stati Uniti o la Cina, gli accordi di acquisto di energia (PPA) offrono una soluzione concreta a due delle sue maggiori sfide: la prevedibilità energetica. Prezzi e riduzione dell’impronta di carbonio.

La competitività costituisce oggi la principale sfida per l’industria europea, un settore che si trova ad affrontare un panorama economico complesso a causa dei costi energetici elevati e volatili. Secondo il rapporto “Il futuro della competitività europea” presentato il 9 settembre da Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, anche le aziende europee, soprattutto quelle ad alta intensità energetica come l’industria siderurgica o automobilistica, stanno pagando tanto. Prezzi più alti rispetto ai suoi concorrenti globali.



Questi accordi consentono alle aziende di pianificare i propri investimenti a lungo termine. Liuping

Nello specifico, le aziende europee attualmente pagano due o anche tre volte quello che pagano i loro concorrenti statunitensi, e da quattro a cinque volte di più per il gas naturale. Questa disparità di prezzo è dovuta in parte alla mancanza di risorse naturali della regione e a una struttura energetica inefficiente che impedisce alle case e alle industrie di sfruttare appieno l’energia pulita.

Questa differenza costituisce un onere per la competitività, perché le industrie colpite non solo vedono i loro processi produttivi diventare più costosi, ma soffrono anche di una ridotta capacità di innovare e competere sui mercati globali.

Per le aziende, impegnarsi a favore delle energie rinnovabili attraverso questi accordi significa allineare le proprie operazioni agli obiettivi climatici dell’UE.

Una delle soluzioni più fattibili per ridurre questo impatto è l’uso di accordi di acquisto di energia, contratti a lungo termine tra aziende e fornitori di energia rinnovabile che garantiscono prezzi stabili e prevedibili. In un contesto di volatilità, questi accordi forniscono un vantaggio competitivo fondamentale, consentendo alle aziende di pianificare i propri investimenti a lungo termine senza timore delle fluttuazioni del mercato energetico.

I PPA non solo forniscono stabilità finanziaria alle aziende, ma accelerano anche la decarbonizzazione. Per le aziende, impegnarsi a favore delle energie rinnovabili attraverso questi accordi significa allineare le proprie operazioni agli obiettivi climatici dell’UE, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e migliorare la propria sostenibilità.



Negli Stati Uniti, gli accordi di acquisto di energia si sono rivelati uno strumento efficace per ottenere energia rinnovabile a prezzi competitivi José A. Bernat Bassetti

Questo aspetto è vitale in un contesto in cui i consumatori e i regolatori chiedono sempre più azioni chiare a favore dell’ambiente. Negli Stati Uniti, gli accordi di acquisto di energia si sono rivelati uno strumento efficace per ottenere energia rinnovabile a prezzi competitivi. L’Europa, anche se in ritardo nell’implementarlo, può imparare da questi modelli per renderli accessibili alle grandi aziende, ma anche alle piccole e medie imprese.

La proposta di Draghi prevede la creazione di piattaforme di mercato che consentano l’aggregazione della domanda e facilitino l’accesso delle PMI a questo tipo di accordi, essenziale affinché più aziende possano beneficiare dei benefici dell’energia pulita.

Uno dei principali problemi strutturali del mercato energetico europeo è che i prezzi dell’elettricità sono ancora legati ai combustibili fossili. Ciò significa che, nonostante gran parte dell’energia provenga da fonti rinnovabili, il suo costo risente comunque delle fluttuazioni del mercato del gas.

I PPA rappresentano non solo uno strumento finanziario per le aziende, ma anche un’opportunità per trasformare l’architettura energetica europea

Per risolvere questo problema, il rapporto Draghi propone il “disaccoppiamento dei prezzi” delle energie rinnovabili e fossili. Questa misura ridurrebbe le fluttuazioni dei costi energetici e darebbe al settore la prevedibilità di cui ha disperatamente bisogno per migliorare la propria competitività.

L’attuazione dei PPA, insieme a questa separazione, consentirebbe alle aziende europee di ottenere energia rinnovabile a prezzi competitivi senza esporsi alle fluttuazioni del mercato dei combustibili fossili, il che rappresenta un passo importante verso la stabilità energetica. Tuttavia, affinché i PPA svolgano il loro ruolo al massimo delle loro potenzialità, l’Europa deve investire massicciamente nella modernizzazione delle proprie infrastrutture energetiche.



Uno degli obiettivi è accedere all’energia pulita in modo efficiente e a lungo termine. Immagini Getty

L’espansione dell’uso delle energie rinnovabili deve essere accompagnata da reti elettriche più forti e meglio connesse tra gli Stati membri. Draghi propone di accelerare il rilascio dei permessi per nuovi impianti energetici e di creare un quadro normativo più flessibile che consenta di sviluppare i progetti più rapidamente. Ciò è essenziale affinché le aziende possano accedere all’energia pulita in modo efficiente e a lungo termine.

I PPA rappresentano non solo uno strumento finanziario per le imprese, ma anche un’opportunità per trasformare la struttura energetica europea e garantirne la competitività sul mercato globale. In un mondo caratterizzato da una crescente incertezza sui prezzi dell’energia e da requisiti ambientali sempre più rigorosi, i PPA forniscono la prevedibilità di cui le aziende hanno bisogno per prosperare.

Se l’Europa saprà abbracciare pienamente questo strumento, modernizzare le proprie infrastrutture e separare i prezzi delle energie rinnovabili dai combustibili fossili, sarà in grado di posizionarsi come leader nella transizione energetica e garantire la propria competitività nei prossimi decenni.