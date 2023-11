I convocati della Colombia raggiungono così i playoff

ESPN.comLettura: 6 minuti.

La Colombia cerca di continuare i suoi buoni progressi nelle qualificazioni

La nazionale colombiana continua la sua campagna di qualificazione ai Mondiali del 2026 Nell’ultima doppia giornata dell’anno affronteranno in trasferta il Brasile a Barranquilla e il Paraguay.

Questa è la notizia dei convocatori dalla Colombia

tiratori

Camillo Vargas – Atlas FC (Messico)

Il portiere dell’Atlas è rimasto al comando del tricolore, dopo l’espulsione nella partita con l’Uruguay e il ritiro forzato contro l’Ecuador. Come al solito è stato una parte fondamentale della sua squadra e ha giocato tutte le partite del torneo. Lo scorso fine settimana erano 0-0 contro il Necaxa. Sebbene Atlas sia stato eliminato e non abbia giocato le qualificazioni, è uno dei migliori giocatori del Messico nel suo ruolo e potrebbe essere ingaggiato dall’America.

Álvaro Montero – Milionari (COL)

Ha iniziato contro l’Ecuador e ha dimostrato di avere le condizioni e il carattere necessari per difendere la porta della Colombia. Un altro portiere colombiano campione di calcio è uno dei pochi ad essere stato convocato nel torneo locale. Naturalmente è una parte essenziale del Millonarios e uno degli elementi di spicco della squadra guidata da Alberto Gameiro.

Kevin Mair -Atletico Nacional (COL)

Ha mantenuto il suo posto in squadra grazie alla sua grande presenza nel Nacional, dove gioca un ruolo importante nella squadra che cerca di ottenere scudetti e coppe.

Difensori

Santiago Arias – Cincinnati (Stati Uniti)

Ha mostrato una buona forma contro l’Uruguay ed è stato confermato nuovamente per la nazionale. È un giocatore chiave per la sua squadra e, dopo aver saltato due partite a causa di un infortunio, è tornato sabato scorso vincendo ai rigori contro il New York RB, consentendo loro di avanzare nei playoff della MLS.

Daniel Muñoz – Genk (Belgio)

Ritorna dopo essere stato escluso dall’ultimo doppio appuntamento a causa di un infortunio. È in ottima forma e ha segnato nelle ultime tre partite del campionato belga e nell’ultima conference league. Domenica ha segnato un gol nella vittoria per 3-1 contro l’UA Leuven.

Davinson Sanchez – Galatasaray (TUR)

Il cambio di club gli ha giovato e il difensore centrale colombiano si è affermato molto rapidamente. Dal suo arrivo è titolare titolare e ha giocato 90 minuti in tutte le partite di campionato e Champions League. L’ultima giornata ha partecipato alla sconfitta per 1-2 contro l’Hatayspor.

Carlos Cuesta – Genk (Belgio)

Di solito è un titolare regolare ed è stato capitano in diverse partite, ma ha saltato due delle ultime cinque partite di campionato. L’ultimo giorno non ha giocato contro l’OH Leuven.

Giovanni Lucome -Bologna (ITA)

Ritorna in Nazionale dopo essere stato escluso dall’ultimo doppio colpo di testa per infortunio. È tornato in campo solo domenica scorsa, quando è entrato e ha giocato 14 minuti nella sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina. E’ fuori da un mese e mezzo.

Wheeler Dita – Cruz Azul (Messico)

Ha mantenuto il suo posto nel roster nonostante il recupero di Lucumi. È lui il titolare indiscusso del Cruz Azul, che ha già concluso la sua partecipazione alla Liga MX essendo stato eliminato dalla fase regolare.

Yerson Mosquera – Cincinnati (Stati Uniti)

Dopo aver iniziato la partita contro l’Ecuador, è stato convocato nuovamente. A Cincinnati era titolare ed era in entrambe le partite di playoff contro il New York RB. Ha giocato 28 partite, segnando 2 gol e realizzando 2 assist nella Lega americana.

Il subacqueo Machado – Lente (FRA)

Nonostante non sia un titolare indiscusso, aggiunge sempre minuti alla sua squadra. Domenica scorsa hanno affrontato l’Olympique Marsiglia. In Champions League ha giocato tutte le partite dall’inizio.

Cristiano Borja – SC Braga (Portogallo)

Ha vinto nuovamente la posizione contro Johan Mujica. È riuscito a imporsi da titolare nelle ultime partite e ha giocato tutte e quattro le partite di Champions League, le ultime due contro il Real Madrid. Domenica si è distinto con un assist nella vittoria su Arauca nel campionato portoghese.

Centrocampisti

Wilmar Barrios – Zenit (Russia)

Come sempre è lui il protagonista indiscusso della sua squadra. Ha saltato solo una partita a causa dell’espulsione e ha giocato solo 90 minuti e ha fornito un assist nell’1-1 contro il Krasnodar. Lo Zenit è al secondo posto nel campionato russo dopo 15 partite.

Jefferson Lerma -Crystal Palace (Inghilterra)

Ritorna dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle partite di ottobre. È un titolare del Crystal Palace, avendo giocato le ultime quattro partite di Premier League. Sabato ha ricevuto un assist nella sconfitta per 3-2 contro l’Everton.

Matteo Uribe – Al Sadd (Qatar)

Dopo aver giocato le prime cinque partite della National League, ha saltato le ultime due. La loro ultima partita risale al 6 novembre, quando hanno perso 1-2 contro l’Al-Faisaly nella AFC Champions League.

Kevin Castano – Cruz Azul (Messico)

È rimasto nella lista nonostante il ritorno di Lerma. Si è guadagnato la posizione e ha iniziato le ultime quattro partite della Liga MX.

Riccardo Rios -Palmeiras (BRA)

Il 23enne centrocampista ha ritrovato la sua posizione negli ultimi giorni del campionato brasiliano, un torneo in cui ha saltato solo una delle 34 partite. L’ultima giornata ha giocato ben 85 minuti nella vittoria per 3-0 sull’Internacional.

Giovanni Arias – Fluminense (BRA)

Ha trascorso un anno fantastico a Firenze, dove ha vinto il titolo CONMEBOL Libertadores, niente di più, niente di meno. Ha fatto un ottimo lavoro nella finale contro il Boca Juniors e ha giocato 90 minuti nelle ultime due partite del campionato brasiliano. L’ultima partita è stata contro il Flamengo 1-1 sabato scorso.

Giacomo Rodríguez – San Paolo, Brasile)

Era in buone condizioni, ma ha subito un infortunio muscolare e ha saltato le ultime due partite. È un dubbio per i playoff. La sua ultima apparizione risale al 3 novembre nella vittoria sul Cruzeiro.

Jorge Carrascal – Dinamo Mosca (Russia)

Non è titolare nelle ultime quattro partite del campionato russo e non riesce ancora a mostrare la sua forma migliore per la Dynamo. Sabato ha giocato 21 minuti nella vittoria per 2-0 sull’Orenburg.

Jaminton Campaz -Rosario Centrale (ARG)

Ha ricevuto la sua prima convocazione nel torneo per il suo grande momento nel calcio argentino. È uno dei migliori giocatori della Coppa di Lega e sabato è stato un protagonista impressionante nella vittoria sul River Plate, compreso un gol strepitoso. Ha segnato 4 gol e 3 assist.

Attaccanti

Luis Diaz -Liverpool (Inghilterra)

Ha avuto un mese molto difficile a causa del rapimento del padre, ma tutto si è finalmente risolto prima del doppio appuntamento per le qualificazioni. Nonostante le preoccupazioni, è ancora in buona forma al Liverpool. Non è partito titolare nelle ultime tre giornate di APL, e domenica ha giocato 7 minuti nella vittoria sul Brentford. Ha segnato 3 gol in Premier League.

Rafael Santos Borre – Werder Brema (ALE)

Domenica ha segnato un gol contro la sua ex squadra, il Francoforte, e ne ha già segnati 3 in 8 partite nel campionato tedesco. È stato titolare nelle ultime tre partite e poco a poco si è guadagnato un posto al Brema.

Luis Sinistera – Bournemouth (ING)

Deve ancora trovare il suo posto nell’XI girone, ma solitamente entra nel secondo tempo in Premier League. Ha segnato il suo primo gol nel torneo contro il Manchester City, e sabato scorso ha giocato 22 minuti nella vittoria contro il Newcastle.

Giovanni Doran – Aston Villa (Inghilterra)

È esploso in questa stagione ma non ha giocato nelle ultime cinque partite di Premier League. Non ha aggiunto verbali dal 30 settembre. Ha due gol in Premier League ed è una delle speranze di questo nuovo ciclo per la Colombia.

Matteo Cassiera – Zenit (Russia)

È in ottima forma, avendo segnato nelle ultime tre partite. Sabato hanno pareggiato 1-1 contro il Krasnodar. Ha segnato 12 gol in 14 partite nel campionato russo.

Yasser Asprilla – Watford (ING)

Ha iniziato le ultime tre partite del torneo e ha saltato solo il primo giorno. Sabato ha vinto 5-0 sul Rotherham. Ha segnato due gol e due assist in 15 partite.