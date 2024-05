I costumi da bagno e i bikini con stampa leopardata che indosserai nella Primavera/Estate 2024

E ogni estate è la stessa storia. Cerchiamo sempre Il costume da bagno perfetto Per mettersi in mostra durante quella vacanza di metà anno. E proprio per questa occasione ci ispira la modella Bella Hadid Bikini con stampa leopardataCon un cappello da cowboy rosso e una minigonna con cintura. Ecco come il tuo look casual diventerà la nostra uniforme da spiaggia questa stagione.

I suoi outfit di qualche anno fa sono sempre gli stessi e ci fanno venire voglia più che mai di copiare questa tendenza. Dai costumi interi e bikini ai tagli vintage, ecco i migliori stili con stampa animalier che puoi indossare Estate 2024.

Come scegliere il costume da bagno animalier perfetto?

Lui Impronta animale È una tendenza senza tempo che può aggiungere un tocco di audacia ed eleganza al tuo look da bagno. Tieni presente che esiste una varietà di stampe ispirate a diversi animali, Come il ghepardo, la zebra, il serpente e la tigre. Scegli quello che si adatta al tuo stile e alla tua personalità, anche se senza dubbio vedrai il leopardo come il più elegante.

È necessario che Il tuo costume da bagno ti sta bene. Assicurati di scegliere un design che valorizzi le tue curve e ti faccia sentire a tuo agio e sicura di te. Quando indossi a Costume da bagno con stampa animalierMantieni i tuoi accessori semplici e discreti in modo che non sovrastino l'outfit. Un paio di occhiali da sole alla moda e alcuni Sandali minimali Possono completare il tuo look in modo efficace.

Se non sei sicuro di come Combina costumi da bagno con stampa animalierScegli pezzi neutri come parei bianchi o neri. Ciò contribuirà a bilanciare la stampa in grassetto e creare un aspetto armonioso.

Non c'è dubbio che la chiave per indossare qualsiasi abito sia la fiducia. Se ti senti bene con te stesso, ciò si rifletterà nel tuo aspetto. Cammina a testa alta e sfoggia con orgoglio il tuo stile unico.

I migliori stili di costumi da bagno leopardati che puoi indossare nel 2024

Bikini Dolce&Gabbana.cortesia. Bikini Dolce&Gabbana.cortesia.

Costumi da bagno Bananhot.cortesia. Bikini di Tom Ford.cortesia.

Il costume da bagno della regina Olga.cortesia. L'Arizona ama i costumi da bagno.cortesia.

Il bikini di Jenny.cortesia. Il bikini di Jenny.cortesia.

L'articolo è stato originariamente pubblicato su Vogue francese, vogue.fr.