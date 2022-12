I Cowboys hanno battuto i Titans nella NFL

Miami (AFP) – I Dallas Cowboys non hanno brillato molto, ma hanno fatto abbastanza per battere i Tennessee Titans devastati dagli infortuni giovedì 27-13 nella NFL, ma il tight end Dalton Schultz ha avuto due touchdown.

Con il loro posto post-stagionale, i Cowboys sono ancora lontani dal conquistare il seme numero 1 nella NFC se riescono a vincere l’ultima partita contro Washington e i Philadelphia Eagles hanno perso le ultime due partite.

Nonostante la loro sesta sconfitta consecutiva, i Titans potrebbero anche raggiungere i playoff se vincessero l’ultima partita contro i Jacksonville Jaguars e potrebbero provare quel lavoro con Joshua Dobbs come quarterback.

Dobbs ha esordito per la prima volta nella NFL con il backup Malik Willis, che ha faticato a sostituire il titolare infortunato Ryan Tannehill.

Ex quarterback dell’Università del Tennessee, Dobbs ha trascorso cinque anni come backup a Pittsburgh, Jacksonville e Cleveland, ma potrebbe aver fatto abbastanza bene da mantenere il suo posto per la partita decisiva a Jacksonville.

Dobbs ha completato 20 dei 39 passaggi e ha passato per 232 yard e un touchdown con un intercetto.

La sua controparte, Dak Prescott, ha lanciato due intercettazioni nel primo tempo, continuando la preoccupante tendenza del quarterback dei Cowboys, ma ha tenuto testa mentre ha conquistato la vittoria della squadra nel secondo tempo.

Prescott, il protagonista del Don Tony Pollard, è passato per 282 yard e due touchdown.

– Risultati di giovedì nella NFL il 17:

Dallas al Tennessee 27-13

Giocherai domenica:

Arizona contro Atlanta

Jacksonville contro Houston

Miami contro il New England

New Orleans contro Filadelfia

Cleveland contro Washington

New York Jets contro Seattle

LA Rams contro LA Chargers

Chicago contro Detroit

Denver contro Kansas City

Indianapolis contro New York Giants

Carolina contro Tampa Bay

San Francisco contro Las Vegas

Minnesota contro Green Bay

Pittsburgh contro Baltimora

Giocherai lunedì:

Buffalo contro Cincinnati

© 2022 AFP