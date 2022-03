I creatori di Cyberpunk 2077 e The Witcher hanno sospeso le vendite in Russia e Bielorussia

Lo studio polacco CD Projekt RED ha deciso di interrompere la vendita dei suoi giochi in Russia e Bielorussia. Ciò è arrivato in una dichiarazione ufficiale in cui hanno espresso il loro sostegno all’Ucraina nella guerra che sta combattendo dopo l’invasione di Putin. Gli sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077 Possiedono anche GOG.comuna piattaforma che smetterà di funzionare in questi paesi.

Sulla scia dell’invasione militare russa del nostro vicino paese Ucraina, Project Red CD Ha deciso di smettere di vendere i suoi giochi in Russia e Bielorussia“, spiegano sui social network. “Oggi abbiamo iniziato a lavorare con i nostri partner per tempo di sosta Vendite digitali e interruzione delle spedizioni di inventario digitale dei prodotti CD Project Group, nonché di tutti gli indirizzi distribuiti sulla piattaforma GOG per i territori di Russia e Bielorussia.

Supporta CD Projekt RED Ucraina

Secondo la dichiarazione, la società “sta con il popolo ucraino”. Aggiungono. “Sebbene non siamo un’entità politica con potere diretto di influenzare gli affari di stato, né aspiriamo ad essere un’entità unica, crediamo che organizzazioni commercialiquando si scontrano, Possa lui avere il potere di guidare il cambiamento globale Nella mente e nel cuore della gente comune.

CD Projekt RED riconosce che i giocatori russi e bielorussi, “individui estranei all’invasione dell’Ucraina”, saranno interessati dalla decisione. Ma con questa azione vogliamo rivitalizzare la comunità globale per parlare di quello che sta succedendo Nel cuore dell’Europa.

La Polonia è la vicina dell’Ucraina, quindi i profughi della guerra si riversano nel paese a frotte. Intanto l’esercito della Federazione Russa continua a bombardare il Paese, nonostante i negoziati tra Ucraina e Cremlino abbiano aperto le porte alla creazione di un corridoio umanitario.

fonte | CDPR