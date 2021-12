I creatori di Octopath Traveler, ACQUIRE Corp, hanno molti progetti in corso

Square Enix ha trovato una nuova gallina dalle uova d’oro nei titoli JRPG vecchio stile. Il miglior esempio di questo è Octopath Traveler, un titolo che ha affascinato tutti i fan del genere e questo ora Possiamo divertirci su Xbox Game Pass. E questo sembra essere stato il punto di partenza per una serie di giochi in questo stile e tutti sono stati sviluppati dallo stesso team: ACQUIRE Corp.

Il team è stato formato, tra gli altri, da Tomoya Asano e Masashi Takahashi, produttori di Octopath Traveler che hanno lavorato anche alla saga di Bravely Default, attualmente immersi nello sviluppo della strategia Triangle.

Il 2022 sarà l’anno più importante per ACQUIRE Corp.

Entrambi hanno recentemente parlato con 4 jammer Hanno confermato alcuni dei loro piani futuri, che includono, tra le altre cose, il lancio della Triangle Strategy nel 2022. Ma questo non è l’unico gioco che stanno pianificando, come ha confermato nell’intervista il cugino Tomoya Asano, il 2022 sarà il più importante anno per lo studio. Non sorprende che sia il decimo anniversario del Bravely Default.

Naturalmente, non hanno lasciato alcun tipo di indizio o prima di cosa ci aspetta l’anno prossimo, ma hanno detto che il prossimo anno potrebbe essere il più importante per lo studio.

Octopath Traveler è ora disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One e PC, oltre ad essere incluso in Xbox Game Pass. Triangle Strategy, il prossimo gioco dello studio, arriverà nel 2022 su Nintendo Switch.