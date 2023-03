I creatori di Silent Hill 2 Remake smentiscono tutte le indiscrezioni sul gioco, almeno quelle più recenti

Silent Hill 2 Remake è una realtà, e mentre abbiamo già più di un presupposto che arriverà in futuro, vale la pena considerare gli anni di false promesse, voci e speculazioni. per questo Voci Il team di Bloober, lo studio dietro il remake, ha voluto lanciare oggi, essendo tormentato da dichiarazioni che non hanno mai fatto e che volevano Nega.

Squadra polacca responsabile di media E Strati di paura Il terrore non è estraneo e la vicinanza del suo ultimo gioco al concetto di Silent Hill di Konami ha sicuramente aperto loro le porte. remake. Tuttavia, come tutto su Internet, sono state generate una serie di voci in merito benefici previsti e il stato del gioco.

Per quanto riguarda ciò che considerano una “previsione di vendita”, o Previsioni di venditaMolti media hanno avanzato che i polacchi Speravano di vendere 10 milioni di copie a titolo definitivoE Anche se la media non supera i 2 milioni. Di conseguenza, lo studio ha indicato che questi numeri sono dovuti a A Problema di traduzione dei suoi detti.

Si riferiscono infatti a un totale Sono state vendute 10 milioni di copie della raccolta di progetti curati dagli europei. Ed è quello che ha Silent Hill 2 Remake, Bloober Team ce l’ha Strati di paurala terza parte della saga che recentemente ha cambiato nome, seppur di poco.

In risposta alle voci secondo cui il gioco sarà effettivamente pronto, vicino alla sua “versione d’oro”Il che è completamente sbagliato. Man mano che progrediscono, “tutte le nostre attività (in termini di sviluppo del gioco) sono focalizzate sull’ottenere la migliore qualità possibile in termini di prodotto finale, il prodotto che i fan di Silent Hill 2 meritano”. Questo non vuol dire che i polacchi abbiano a che fare con le ultime fasi di sviluppo, anche se è qualcosa che potrebbe facilmente essere estrapolato dal contesto.

In ogni caso, il team di Bloober garantisce che forniranno informazioni sul progetto quando possibile e lo avranno assicurato Supporto Konami. La premiere è prevista per il 2023, anche se non ci sono informazioni al riguardo sebbene sia stata annunciata ufficialmente alla fine del 2022.

