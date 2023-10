I criminali informatici utilizzano ChatGPT e simili per creare attacchi più sofisticati

Microsoft avverte che gli hacker utilizzano l’intelligenza artificiale generativa come ChatGPT per creare attacchi più sofisticati.

Sebbene l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa abbia rappresentato un grande impulso professionale e personale per molte persone in tutto il mondo, la verità è che ha anche uno svantaggio perché viene utilizzata anche dagli hacker per sferrare i loro attacchi.

Tuttavia, dall’arrivo Intelligenza artificiale generativa Niente è più come prima, perché questo tipo di tecnologia può aiutarci a trovare più facilmente qualsiasi tipo di informazione, ma anche a creare report di ogni tipo, a risolvere velocemente dubbi o anche ad entrare nel mondo del design semplicemente pronunciando una frase .

In ogni caso, l’A Nuovo rapporto da Microsoft Lo avverte Hacker Stanno utilizzando sempre più sofisticate tecniche basate sull’intelligenza artificiale per perfezionare ciascuno dei loro attacchi.

“I criminali informatici e gli stati nazionali utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare il linguaggio utilizzato negli attacchi di phishing o nelle immagini nelle operazioni di influenza”, ha affermato. Tom BurtVicepresidente esecutivo per la sicurezza e la fiducia dei clienti presso Microsoft.

Il rapporto sottolinea che gli attacchi ai dati pubblici hanno raggiunto i livelli più alti di sempre, raddoppiando tra novembre 2022 e giugno 2023, e sono un mezzo utilizzato dai criminali informatici per rubare informazioni e dati privati ​​degli utenti.

Aggiungono che c’è stato un aumento del 200% degli attacchi operati da esseri umani tra settembre 2022 e giugno 2023 man mano che le truffe diventano più personalizzate.

Ecco perché esortano le organizzazioni a comprendere meglio l’intelligenza artificiale e ad adottare maggiore sicurezza per evitare questo tipo di truffe.

D’altro canto, gli utenti devono prestare maggiore attenzione durante la navigazione in Internet per evitare di cadere in questo tipo di truffe, più difficili da individuare rispetto a prima, basate sull’intelligenza artificiale.