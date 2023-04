I Cubs hanno battuto i Dogs al ritorno di Bellinger a Los Angeles

Yan Gomez ha segnato due volte, Ian Happ ha segnato quattro successi e tre successi, Cody Bellinger ha segnato al suo ritorno a Los Angeles ei Chicago Cubs hanno battuto i Dodgers 8-2 venerdì.

Justin Steele (2-0) ha concesso due corse su tre colpi in sette inning lanciati. Ha concesso solo tre corse in 19 inning in questa stagione. I Cubs hanno vinto tre delle loro quattro partite.

Chris Taylor e Max Muncie hanno completato LA e Noah Syndergaard (0-2) ha concesso tre run in sei inning. I Dodgers hanno perso cinque su sette.

I Cubs hanno colpito Syndergaard con una corsa in ogni inning, nel terzo, quarto e quinto inning.

Il passaggio a terra di Hap, raddoppiato a destra, e Gomez ha segnato nella parte superiore del terzo prima che Taylor colpisse il primo putt che ha visto nella metà inferiore per pareggiare a 1.

Bellinger ha segnato sul gol di Eric Hosmer nel quarto per riconquistare il vantaggio mentre Gomez ha preso il quinto per portarsi in vantaggio per 3-1.

Muncie ha segnato il suo sesto fuoricampo della stagione, cinque dei quali nelle ultime tre partite. Il suo drive nel settimo ha portato i Dodgers sul 3-2.

Per i Cubs, il brasiliano Yan Gomez era in vantaggio per 4-3 con tre punti segnati e due prodotti.