I deficit eccessivi in ​​Italia e Francia mostrano una crisi persistente nell’UE • Semanario Universitat

La persistente crisi economica che l’Europa ha dovuto affrontare prima della pandemia di Covid-19 si è manifestata nei deficit di alcune delle sue principali economie, Francia e Italia, che questa settimana hanno portato la Commissione Europea a imporre sanzioni a 7 Stati membri.

Bruxelles, Belgio

L’Unione Europea ha annunciato questo venerdì che aprirà una procedura formale contro sette paesi che registrano elevati livelli di deficit che violano le regole di bilancio, tra cui la Francia, la seconda economia più grande con 27 paesi.

Le misure riguarderanno Francia, Italia, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia, ha annunciato in un comunicato il Consiglio europeo.

Conosciuto come il “processo di deficit eccessivo”, il meccanismo avvia il processo che costringe i paesi indicati a negoziare un piano con i funzionari europei a Bruxelles per riportare in carreggiata i livelli di deficit o debito.

I sette paesi che registrano deficit, cioè dove la spesa pubblica supera le entrate, hanno un debito superiore al 3% del rispettivo Pil, una violazione delle regole fiscali della federazione.

I paesi dell’UE con il rapporto deficit/PIL più elevato lo scorso anno sono stati Italia (7,4%), Ungheria (6,7%), Romania (6,6%) e Polonia (5,1%).

Si prevede che il deficit francese raggiunga il 5,5% nel 2023, ma una riduzione sembra difficile a causa dell’incertezza politica conseguente ai risultati delle elezioni legislative anticipate, in cui la coalizione di sinistra del Fronte Nuovo Popolare (NFP) ha vinto ma non è riuscita a raggiungere la maggioranza assoluta.

Questa coalizione di sinistra difende una maggiore spesa pubblica, ma presuppone che nessuno abbia vinto nei due turni delle elezioni legislative del 30 giugno e 7 luglio, e dubita che il presidente nominerà un candidato a primo ministro proposto dal PFN.

Il Consiglio ha inoltre osservato che la Romania “non ha adottato misure efficaci” per affrontare il proprio deficit, nonostante abbia subito una procedura simile nel 2020 sulla base dei dati del 2019, e rimarrà quindi sotto sorveglianza.

Come passo successivo, i paesi avranno tempo fino a settembre per presentare piani a medio termine su come colmare il divario.

Poi, a novembre, la Commissione europea pubblicherà una valutazione dei programmi che dettaglierà il percorso da intraprendere per tornare alla salute finanziaria.

Questa è la prima volta che l’Unione Europea rimprovera gli Stati membri dopo aver sospeso le disposizioni del Patto di stabilità del bilancio a seguito della pandemia di coronavirus del 2020.

La pausa è stata prolungata in risposta alla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina, consentendo alle nazioni del blocco di sostenere aziende e famiglie con denaro pubblico.

Durante quel periodo, l’UE ha trascorso due anni a riformare le regole di bilancio, concedendo più spazio di manovra per investire in aree critiche.

Tuttavia, ha mantenuto due obiettivi centrali: il debito di uno Stato non dovrebbe superare il 60% del PIL e il deficit pubblico non dovrebbe superare il 3%.