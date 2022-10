I depositi sono già fino al 3% nelle banche europee | Finanziario

Ottieni un ritorno del 3% su aprile deposito bancario Questo è già possibile. La banca francese Younited Credit offre già interessi al 3% TAEG per cinque anni per importi a partire da 2.000 euro attraverso la piattaforma europea Raisin.

Monica Pena, Presidente di Raisin Spain, commenta: “Per alcune banche, che non hanno accesso ai mercati dei capitali o obbligazionari, ottenere depositi da privati ​​è fondamentale. E quelle che possono, trovano nella cattura delle passività una fonte di finanziamento più economica. In effetti. , storicamente, prima dell’era dei tassi zero e negativi, i depositi individuali erano tra le fonti di finanziamento più economiche per le banche e stiamo assistendo al loro ritorno”. A suo avviso, “le banche avranno ancora bisogno di liquidità per continuare le loro operazioni, e quindi la concorrenza per i clienti si intensificherà nei prossimi mesi, quindi ci aspettiamo che i rendimenti continuino ad aumentare”.

Nelle ultime settimane stanno comparendo quasi quotidianamente nuove offerte con rendimenti sempre più elevati. United offre anche un tasso di interesse annuo del 2,90% per quattro anni, mentre la banca italiana Banca Progetto continua ad aumentare gli interessi per periodi più brevi (1,80% TAEG per 6 mesi e 2,50% TAEG per un anno) da 10.000 euro.

Anche le banche operanti in Spagna, in particolare entità online e nuove banche, stanno alimentando la guerra ai depositi. Questa settimana particolare, Renault Bank ha aumentato il suo deposito Tú + di 24 mesi al 2,32% di aprile da 500 euro. anche WiZink ha dato una grande spinta al suo bonus di deposito Per vecchi e nuovi clienti, che si applicherà dal 2 novembre. È passato dall’1,30% di aprile al 2,50% di aprile per il suo interesse di 36 mesi. Allo stesso modo, il deposito di 18 mesi è aumentato dall’1,10% di aprile al 2% di aprile e il deposito di 25 mesi è aumentato dall’1,20% di aprile al 2,30%.

anche Pibank ha recentemente aumentato i tassi al 2,01% di aprile in 12 mesi Non c’è limite all’importo. Banca Farmafactoring rende 2,27% TAEG a sei e dodici mesi e fino al 2,5% annuo in 24 mesi.