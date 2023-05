I Diamondbacks hanno battuto gli A’s 5-2; Fuoricampo di Perdomo e Gurriel

Geraldo Perdomo ha segnato un rigore di due run nel secondo inning, Lord Jurrell Jr. ha segnato un homer di due run e Merrill Kelly ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva nella vittoria per 5-2 degli Arizona Diamondbacks lunedì sera. Atletica leggera di Oakland.

Gli A’s hanno registrato una presenza annunciata di 2.064, il numero più basso autorizzato di fan dai 1.037 contro il Texas il 19 settembre 1979.

L’Arizona (24-18) ha le sue prime sei partite su 0,500 dalla stagione 2019 terminata 85-77.

Ketel Mart ha segnato nel quarto inning estendendo la sua serie di vittorie a 16 partite, mentre Kelly (4-3) ha segnato nove in otto inning e non ha perso in quattro partite dalla sconfitta del 22 aprile contro San Diego.

Il manager dei Diamondback Torey Lovolo è stato espulso all’ottavo inning per discutere una decisione sullo swing.

L’allenatore della panchina Jeff Bannister lo ha sostituito, e poi Oakland ha segnato il pareggio al piatto contro Miguel Castro. Kelly ha superato uno stallo dopo aver battuto per primo l’avversario e Nick Allen si è connesso da solo.

L’ex sollievo di A Andrew Chaffin ha effettuato la sua sesta parata.

I Diamondback hanno sorpreso il titolare A Drew Rosinski (0-4), che ha raggiunto il quinto record stagionale solo al suo quinto inizio di carriera.

Per l’Atletica, Esteury Ruiz dominicano 4-1, RBI e Ramon Laureano 4-0. Il cubano Aledmys Diaz 1-0. Colombiano Giordano Diaz 2-0.

Per i Diamondbacks, dominicani Ketel Marte 5-1 e Geraldo Perdomo 3-2, 2 punti segnati, 2 RBI. Cubano Lourdes Guriel Jr. 3-1, 1 gol, 2 gol subiti. Il venezuelano Gabriel Moreno, dal 3-1.