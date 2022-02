I dipendenti Ubisoft sono disgustati dal piano blockchain

Bloomberg – Il conflitto tra Ubisoft Entertainment SA (UBI) e molti dei suoi dipendenti su un piano per l’adozione di tecnologie di crittografia nei videogiochi dell’azienda si è intensificato questa settimana.

Produttore francese di videogiochi, che realizza titoli popolari come Assassino della dottrinaha spiegato il suo pensiero sull’utilizzo della tecnologia blockchain in una lettera ai dipendenti giovedì. L’annuncio sulla bacheca interna dei messaggi ha suscitato centinaia di commenti negativi da parte dei dipendenti che tutti i colleghi avrebbero potuto leggere.

Una persona ha detto che è stata una “giornata molto imbarazzante” per essere un dipendente Ubisoft.

Ubisoft ha affrontato critiche da parte di fan e dipendenti allo stesso modo da quando ha annunciato Ubisoft Quartz, una piattaforma che consentiva ai giocatori di sparatutto di Ghost Recon di acquistare e vendere determinati equipaggiamenti come gli NFT.. La società ha tenuto una riunione del personale a dicembre per difendere il piano e da allora ha continuato a operare nonostante le turbolenze interne.

Gli NFT, o token non fungibili, sono controversi nell’industria dei videogiochi. Alcune società di gioco come Ubisoft, che vedono un enorme potenziale di profitto, hanno sperimentato ampiamente la blockchain nei loro titoli. Ma molti fan e sviluppatori di giochi si oppongono a questo a causa del costo ambientale del mining di criptovalute e della sensazione che gli NFT siano pieni di truffe e facciano sembrare i giochi meno divertenti e più funzionanti. Diverse società di gioco hanno annunciato piani per investire in NFT e poi hanno rapidamente fatto marcia indietro dopo le dure risposte..

Dopo aver pubblicato il promemoria per “rispondere alle principali domande blockchain e comunicare il più chiaramente possibile”, Ubisoft ha aggiornato il messaggio con la promessa di affrontare “limiti e rischi esistenti”.

Ciò non ha impedito alle punte di entrare.

Siamo in competizione con EA (EA) per il titolo di “Audience’s Most Hated Game Studio”? Perché è così che si fa”.Qualcuno ha scritto.

Un altro ha scritto: “Penso che i ragazzi chiamino questa sezione dei commenti ‘legalizzata’”.

Alcune persone, usando i loro veri nomi, si sono persino lanciate contro la formazione Ubisoft.. “Sai cos’altro fa un sacco di soldi? Divertiti a guardare film alla moda e fantastici. Perché non ci concentriamo su questo?”

Potrebbe interessarti:

La suite Google Forms si concentra sulla tecnologia blockchain

Il Trono di Spade: chi sarà il vincitore della battaglia tra Sony e Microsoft?

Microsoft valuta la possibilità di fare offerte per la società di sicurezza informatica Mandiant

Questo articolo è stato tradotto da Andrea Gonzalez