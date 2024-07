Un museo della Tasmania ha fatto notizia dopo che le opere di un famoso pittore di Malaga sono state appese nel bagno delle donne in seguito ad una denuncia di discriminazione. La sorpresa arrivò quando si scoprì che no, non erano affatto quadri di Picasso.

Pubblicità

Museo di arte antica e nuova (MONA) Hobart Non è estraneo alle polemiche. Nell’aprile 2023 è emerso che il museo aveva discriminato un uomo a cui era stato negato l’ingresso al museo. Spazio esclusivo per le donne “Ladies’ Lounge” nonostante il pagamento del biglietto d’ingresso al museo.

Ha dato polemiche Una svolta inaspettata Il mese scorso, quando Kirsha Kaechelli, autrice di “Ladies Lounge” e curatrice di MONA, annunciò il ritrovamento del museo Soluzione innovativa Per limitare l’accesso allo spazio: opere d’arte, in particolare del pittore spagnolo Pablo Picasso, sono appese nella toilette delle donne.

La settimana scorsa, Keichel ha rivelato che i presunti dipinti di Picasso erano in realtà suoi. Mercoledì Caichel ha pubblicato un post sul blog della MONA intitolato “L’arte non è verità: Pablo Picasso”, in cui affermava di essersi rivelato un Creatore di affaridopo le domande di un giornalista del The Guardian ** e dell’amministrazione Picasso in Francia sulla sua autenticità.

Senza mettere in dubbio l’autenticità delle opere

La cosa sorprendente per la curatrice del museo, che è anche la moglie del proprietario del museo, è che i dipinti esistessero Aperto da più di tre anni Prima che la sua provenienza potesse essere messa in dubbio, però, ha accidentalmente appeso uno dei dipinti falsi a testa in giù.

“Ho immaginato che fosse uno studioso di Picasso, o forse un fan di Picasso, o forse qualcuno Cerca cose su GoogleVisiterò il Ladies’ Lounge e vedrò Il piatto era capovolto “Mi stava segnalando sui social media”, ha scritto Kaychel.

Secondo Caicheli il salone doveva esporre “le opere d’arte più importanti del mondo” – o almeno Il tuo aspettoSi scopre che è così, anche per i capelli degli uomini. escluso il più possibile“.

Un portavoce della MONA ha detto all’Associated Press ** che la mostra Non fornirò ulteriori dettagli Riguardo alla lettera Caichel ha detto di aver ricevuto dall’Amministrazione Picasso, che gestisce il patrimonio del defunto artista spagnolo.

Quando AP ha chiesto a MONA di confermare lAlla validità delle affermazioni Di Kaechele sul suo blog, relatore ufficiale Sarah Gates-Matthews ha detto che il post era una “confessione onesta di Kirsha”.

Feedback trovato

Commenti per Post sul blog Kaechele ha rilanciato Reazioni misteAlcuni lettori hanno descritto la mossa come “brillante e coraggiosa”. Tuttavia, alcuni membri del mondo dell’arte sono rimasti meno colpiti.

L’esperto artistico Christopher Heathcote ha detto al Guardian ** che, a suo avviso, “l’intero episodio è infantile. poco professionale E lui dà brutta immagine Mona.” Il Museo della Tasmania ha attirato l’attenzione (un po’ più positiva). Amanti della musica da tutto il mondo Il mese scorso quando Feste organizzate Per ascoltare l’unica versione di “C’era una volta in Shaolin”, l’album del Wu Tang Clan è stato definito “il disco più raro al mondo”.

Tuttavia, la giuria è ancora fuori Questa è la rivelazione finaleLo scherzo di Picasso ai miei danni era uno scherzo infantile? Prestazioni commoventi Tecnico?