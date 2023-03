I Dodgers hanno perso i Locks per tutta la stagione a causa di un infortunio

Gavin Lux non ha visto un video dell’infortunio che gli ha privato della possibilità di essere la squadra titolare dei Los Angeles Dodgers la prossima stagione.

Nemmeno lui ha intenzione di vederla.

Lux salterebbe l’intera stagione a causa di uno strappo ai legamenti del ginocchio destro. Il giocatore si è infortunato mentre correva per le basi durante l’allenamento primaverile.

All’età di 25 anni, è entrato in campo come capofila per sostituire Trea Turner come capitano dei Dodgers.

“Questa è una delle parti più difficili”, ha detto Lux martedì, mentre soffocava le lacrime e si appoggiava alle stampelle all’interno della struttura del club a Glendale, in Arizona. “Penso che qualsiasi giocatore sogni di giocare l’interbase con i Los Angeles Dodgers”.

Lux si è infortunato lunedì mentre correva tra la seconda e la terza in una partita di preseason contro San Diego, cercando di avanzare in terza base. Cercando di evitare di colpire un lanciatore al secondo, fece qualche passo prima che il suo ginocchio destro si piegasse goffamente.

Il corridoio vacillò prima di crollare. Ha raccontato di aver sentito uno schiocco nella gamba prima che diventasse insensibile.

“Penso che le unghie siano rimaste un po’ incastrate nella terra, e la gamba sia diventata un po’ strana, arcuata… È stata una cosa spaventosa, non so nemmeno se si potesse davvero prevenire. In retrospettiva, penso che sarebbe stato meglio se il colpo mi avesse colpito al naso.””.

Selezionato dai Dodgers nel draft amatoriale del 2016, Locks ha giocato nove partite la scorsa stagione, colpendo 0,276 con sei fuoricampo e 42 RBI in 129 partite, principalmente in seconda e alcune in campo sinistro.

Ha guidato la National League con sette triple.

Turner partì come free agent per Philadelphia quell’inverno. Corey Seeger era partito per il Texas un anno prima.

Miguel Rojas dovrebbe ora giocare la maggior parte del tempo all’interbase, con Chris Taylor un’altra opzione. Rojas, 34 anni, è stato acquistato da Miami a gennaio in uno scambio.

Ai classici con il Giappone

Shohei Ohtani ha lanciato 2 inning e 1/3 nella sua unica uscita di preseason con i Los Angeles Angels prima di unirsi al Team Japan per il World Baseball Classic.

Otani ne ha colpiti un paio e ne ha camminati due, ma non ha avuto problemi con i suoi tiri o con il nuovo cronometro.

La star, che aprirà la stagione con Los Angeles, non si è infortunata.

“L’obiettivo principale oggi era sentire tutto il mio gioco. Sono stato bravo con tutti – ha detto Otani – Volevo rilassarmi e sono contento”.

Affrettati Quinta

Il veterano mancino Jose Quintana si è sentito un po’ affrettato nel suo debutto in preseason con i New York Mets. Ha concesso quattro colpi extra e cinque corse mentre ne ha ottenuti solo due in 30 tiri contro Houston.

Quintana ha ammesso di aver affrettato la sua partenza perché era a conoscenza del nuovo cronometro dei 24”.

Ho provato a farlo in tempo. Dovevo essere più aggressivo e non preoccuparmi del tempo”.

All’età di 34 anni, Quintana ha firmato un contratto biennale da 26 milioni di dollari con i Mets. Ha in programma di ricominciare in pre-stagione prima di partire per rappresentare la Colombia nel World Classic.