I dominicani cercano parte del turista canadese che è andato a Cuba

RR | Cancún | 14 maggio 2022



Il governo dominicano, nell’ambito della Fiera del Turismo della Repubblica Dominicana “DATE ​​​​2022”, ha firmato tre accordi di cooperazione con le compagnie aeree canadesi, con l’obiettivo di attirare turisti da quel paese che in precedenza si erano recati a Cuba.

Questi accordi sono stati presi con Air Canada Vacation, Sunwing Group e Air Transat e firmati dal ministro del Turismo dominicano, David Collado. A nome del gruppo Sunwing”, ha dichiarato Eric Rodriguez, “Ora, in caso di pandemia, ciò che stiamo facendo è ripristinare il mercato, stiamo aspettando che il governo canadese allenti le normative sulla pandemia in modo che i canadesi possano sentirsi a proprio agio adesso. Sono contento di poter viaggiare verso varie destinazioni e una volta che ciò accadrà lavoreremo per arrivare ai numeri pre-pandemia”.

A nome di Air Canada Vacation era presente Dina Bertolo, e per Air Transat, Vice President of Products, Renée Boisvert.

Allo stesso modo, Rodriguez ha aggiunto che il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abenader, sostiene il settore turistico e che Sunwing ha mobilitato 650.000 turisti tra Canada e Stati Uniti nel periodo pre-pandemia. Ha commentato che ci sono attualmente 21 voli a Punta Cana e che in estate opereranno tre voli a Puerto Plata.

D’altra parte, ha indicato durante la fiera Iberostar che le vendite alberghiere hanno superato le cifre rispetto allo stesso periodo del 2019. I mercati di esportazione più importanti sono stati Stati Uniti, Germania, Argentina, Spagna, Canada, Repubblica Dominicana e Francia. e Svizzera.

Come accennato RAPPORTO.mxCollado, con Rafael Blanco Tejeira, Presidente di Asonahores, di Moisés González Peña del quotidiano e del programma Despertar Nacional e ha detto: “L’inizio di questo grande evento ha avuto un discreto successo e i numeri mostrano un enorme successo perché hai il 30% di incontri in più rispetto agli anni precedenti, questo significa che la Repubblica Dominicana è nel mondo della moda”. (Video- Data 2022: i dominicani vantano il più grande boom turistico dopo Covid-19).