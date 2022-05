I doppi del Roland Garros parlano spagnolo | Tour ATP

Lo stile di doppio del Roland Garros raggiunge i quarti di finale con un totale di quattro giocatori di lingua spagnola: Marcel Granollers, Horacio Zeballos, David Vega e Marcelo Arevalo.

In cima alla lista ci sono Granollers e Zeballos, testa di serie n. 4, che non hanno avuto problemi a battere Johnny O’Mara e Jackson Withrow 6-1, 6-1 in soli 65 minuti.

È la prima volta che la coppia argentino-ispanica arriva così lontano a Parigi. Il loro miglior risultato insieme al secondo Grande Slam di quest’anno risale al 2020, quando hanno raggiunto gli ottavi di finale (L.Murray/Skopsky). Ovviamente lo spagnolo ha già giocato la finale nel 2014 con Marc Lopez.

I Granollers e Zeballos, che hanno raggiunto le semifinali agli Australian Open, affronteranno il vincitore del duello McDonald/Poole e la testa di serie numero 6 Kulhoff/Skopsky nel prossimo round.

Da parte loro, David Vega e Rafael Matos continuano il loro ruolo di squadra delle rivelazioni al Roland Garros. Lo spagnolo e il brasiliano, che hanno vinto il campionato ATP 250 a Marrakech e hanno raggiunto la finale nell’ATP 250 di Monaco, sono già arrivati ​​ai quarti di finale.

Vega e Matos hanno battuto i belgi Sander Gil e Goran Flejn 6-4, 3-6, 7-6 (10-6) in due ore e 20 minuti.

Per assicurarsi un posto in semifinale, affronteranno il salvadoregno Marcelo Arevalo e l’olandese Jean-Julian Roger, che hanno sconfitto Tim Putz e Michael Venus al terzo turno 6-4, 2-6, 6-1 in 1 ora e 37 minuti.