I droni conquistano le strade di New York giovedì – NBC New York (47)

New York – Guarda, nel cielo! È un uccello, è un aereo, è una grande pubblicità per un gioco per cellulare.

Per celebrare il suo decimo anniversario, giovedì notte Candy Crush 500 lancerà un drone preprogrammato e illuminato nel cielo di New York City per ricreare elementi del gioco super popolare, secondo un comunicato stampa.

Tecnicamente, i droni verranno lanciati dall’altra parte del fiume Hudson nel New Jersey, ma possono essere visti dopo il tramonto da Lower Manhattan, che si trasformerà in un gelido carnevale mentre gli spettatori possono godersi questa immagine surreale dello skyline di New York City, un comunicato stampa disse.

Candy Crush ha debuttato con il suo spettacolo di droni in un video cinguettare Il 24 ottobre, nel cielo notturno appare un drone che trasporta una figura, con alle spalle lo skyline della città.

Un evento al Battery Park Esplanade Plaza sarà caratterizzato da musica, giochi, cibo e bevande, il tutto prima dello spettacolo aereo di 10 minuti.

Questo sarà il secondo spettacolo di droni di questo tipo nei cinque distretti, dopo un evento simile che ha promosso il draft NBA a Brooklyn all’inizio di quest’anno, secondo il Gothamista. Sebbene sembri una delle esperienze pubblicitarie più uniche (se non sbalorditive), alcuni non accolgono con favore che acrobazie come questa diventino più comuni.

“Penso che sia vergognoso distorcere lo skyline della nostra città per guadagno privato”, Il senatore di stato Brad Holman ha detto a Gothamist. L’Hoylman District si trova nel West Side di Manhattan, dove si vedrà lo spettacolo.

“È offensivo per i newyorkesi, le nostre leggi locali, la sicurezza pubblica e la fauna selvatica”, ha detto all’outlet.

È illegale anche per un solo drone volare all’interno di New York City, il che potrebbe spiegare perché le macchine vengono lanciate dall’altra parte del fiume. Il diritto comunale è impugnato in tribunale; Nel frattempo, vedere i droni sorvolare i parchi cittadini o i litorali non è raro.