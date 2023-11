I due astronauti hanno lasciato la Stazione Spaziale Internazionale per missioni di manutenzione

Gli astronauti della NASA Yasmine Moghbeli e Loral O’Hara hanno completato mercoledì la loro prima passeggiata nello spazio, dopo quasi sette ore di attività di manutenzione all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Moghbeli e O’Hara Sono stati in grado di completare uno dei due obiettivi principali della passeggiata spazialeSostituisce uno dei 12 gruppi di cuscinetti nel giunto del rotore solare Alpha del porto, consentendo ai gruppi di seguire il sole e generare elettricità per alimentare la stazione. Il Controllo Missione ha detto alla squadra della stazione che il pannello solare funzionava bene dopo la sostituzione del cuscinetto. Gli astronauti hanno anche rimosso il nastro di movimentazione per prepararsi alla futura installazione di un pannello solare dispiegabile e hanno configurato correttamente un cavo che in precedenza interferiva con una telecamera esterna.

Gli astronauti avevano pianificato di rimuovere e immagazzinare una scatola di comunicazione elettronica chiamata array di radiofrequenza, ma durante la passeggiata spaziale non c’era abbastanza tempo per completare il lavoro. I due hanno rimosso alcuni strati di isolamento per valutare meglio come si sarebbe comportata la missione prima di sostituire l’isolamento e rinviare la missione per una futura passeggiata spaziale.

Mentre lavori Ho perso accidentalmente la borsa degli attrezzi. I controllori di volo hanno scoperto la borsa degli strumenti utilizzando le telecamere esterne della stazione. Non sono stati necessari strumenti per il resto della passeggiata spaziale. Il Controllo Missione ha analizzato il percorso della borsa e ha stabilito che il rischio di riconnettersi con la stazione era basso e che l’equipaggio a bordo e la stazione spaziale erano al sicuro e non era necessaria alcuna azione.

Moghbeli e O’Hara sono in missione scientifica, vivono e lavorano a bordo del Microgravity Laboratory per far avanzare la conoscenza scientifica e dimostrare nuove tecnologie per future missioni di esplorazione umana e robotica, comprese le missioni lunari attraverso il programma Artemis della NASA.

La NASA e SpaceX hanno programmato il lancio della 29a missione dei servizi di rifornimento commerciale martedì prossimo Dall’azienda alla Stazione Spaziale Internazionale. Il tempo aggiuntivo consente di completare l’elaborazione finale pre-lancio prima che il razzo SpaceX Falcon 9 e il veicolo spaziale cargo Dragon decollino dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida.