I fan di Maluma hanno chiesto scuse per un video in cui la sua squadra insultava i messicani

Accusano la troupe di Maluma di chiamare i fan colombiani “persone stupide” (nelssiecarrillo)

Cantante colombiano Maluma È riuscito a battere il record di presenze in Messico questo fine settimana, riunendo più di 32.000 persone all’evento Forum delle Stelle della Fiera Nazionale di San Marcos 2023.

Attraverso i suoi social network, traduttore”HawaiiHa ringraziato i suoi fan messicani per il loro amore e supporto, anche se ora è sotto tiro per un video in cui parte della sua squadra ha deciso di insultare alcuni dei suoi seguaci.

Mentre Maluma riscuoteva successo ad Aguascalientes, è trapelato un video in cui un membro del suo team descriveva le persone che si erano accampate una notte prima del concerto come “idioti” per assicurarsi il biglietto.

giornalista di mostre Nelsy Carrillo Ha condiviso la registrazione sul suo account Instagram, e da allora ha fatto infuriare i fan del reggae, che lo hanno chiamato ad agire in merito.

Maluma batte il record di presenze in Messico, ma la sua squadra insulta i tifosi che lo aspettavano (maluma)

“Ascolta nella prima parte come la squadra di Maluma insulta le persone che stavano aspettando ad Aguascalientes, in Messico, per andare a trovarlo”, ha scritto la giornalista nel suo post.

Nel post di Carrillo si può vedere l’indignazione causata da questo post, che molti netizen si sono lanciati contro i dipendenti colombiani, lasciando vari commenti:

“Quanto poco, se non fosse per i fan, neanche loro avrebbero un business”, “La verità è che ha ragione… devi essere un idiota per andare al campo… e continueranno facendolo”, “È chiaro se è così che apprende uno schema Cats” sono alcuni dei commenti sui social network.

Finora, né Maluma né il suo staff hanno espresso critiche. Tuttavia, molti utenti hanno espresso la loro insoddisfazione e sottolineano che questo tipo di atteggiamento è inaccettabile e che gli artisti non dovrebbero essere idealisti.

La gratitudine di Khaim Maluma ai suoi fan messicani per il controverso video della sua squadra (prima ripresa/Instagram)

Il famoso cantante colombiano è tra gli artisti dello spettacolo che possono permettersi di possedere un jet privato per i loro viaggi. Nel 2019, l’artista ha acquistato un’auto di lusso Gulfstream G450Dipinto completamente di nero e contrassegnato con il nome “Royalty ariaL’aereo può ospitare 14 persone e ha una cucina completa e sedili in pelle ortopedici che si trasformano in letti.

L’aereo di Maluma è alimentato da due motori Rolls-Royce Tay 611-8C Ti permette di volare a una velocità di 880 km / h. Il valore dell’aereo è stimato in 22 milioni di euro, secondo i rapporti, il che rende Maluma uno dei pochi artisti al mondo che può permettersi questo tipo di lusso.

Per Maluma, il suo jet privato è uno strumento essenziale per navigare con maggiore comodità e agilità tra i molteplici impegni che ha in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, ha espresso la sua gratitudine in più occasioni per l’opportunità di godersi le cose belle che la vita gli ha regalato, una delle quali è il suo aereo privato.

Maluma fa la storia in Messico con un grande concerto alla Fiera Nazionale di San Marcos del 2023 (Maluma)

Il Gulfstream G450 è un aereo di lusso ricco di una gamma di caratteristiche di lusso come sistemi di intrattenimento in volo, sistemi di navigazione avanzati e comfort moderni. In totale, sono state prodotte 365 copie di questo velivolo e i loro prezzi vanno da 13 a 28 milioni di euro per unità.

L’aereo include anche sei schermi LCD da 7 pollici, diversi tavoli, due lavandini e una zona pranzo perfettamente funzionante. Secondo il sito Patrimonio netto delle celebrità Il che mostra un’approssimazione dei soldi che ha la celebrità, si può vedere che l’artista ha una fortuna di circa $ 12 milioni.