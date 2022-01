I fan scoprono l’effetto dell’acqua su Zelda

Famoso come uno dei migliori giochi che ci hanno portato bene negli ultimi anni nintendoe The Legend of Zelda: Breath of the WildÈ diventata per molte delle migliori esperienze di gioco della storia.

secondo Dal suo lancio nel marzo 2017Sorpreso dal suo gameplay fresco e dalla storia affascinante. Ora, a quasi 5 anni dalla sua uscita, continua a svelare i suoi segreti e uno di questi riguarda l’acqua piovana.

Questo è l’ultimo lotto di la leggenda di Zelda, intrattiene ancora i suoi giocatori in un mondo HyrulePerché offre loro un’esperienza scenica completamente dal vivo e l’ambiente che li circonda connessione Durante tutta la sua avventura, è qualcosa che non smette mai di stupire i fan di questo titolo.

A proposito di questo, del suo ambiente di cui vi vogliamo parlare ora, vista la mia curiosità impatto Contiene acqua piovana nel titolo nintendoDove si può notare che dopo la tempesta, l’acqua si raccoglie in alcune zone e filtra gradualmente attraverso il terreno.

Come puoi vedere, ci sono molti campi sulla mappa principale, che hanno questo tipo di effetti realistici che daranno senza dubbio un ulteriore vantaggio Giocare a Continuavano a spiegarci perché The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue el GOTY de 2017.

Certo, i generi si disgregano nei gusti e probabilmente ci sono alcune persone che considerano questo effetto dell’acqua all’interno del titolo insignificante, ma dobbiamo semplicemente essere consapevoli del gran numero di dettagli che il team ha realizzato nintendo Sono riuscito a fare con questa versione, qualcosa che rimarrà sicuramente con il suo seguito.