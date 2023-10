I fan temono che Yanet Garcia lascerà OnlyFans; “Climate Girl” vanta una nuova traccia

Yanet Garcia, È una delle emittenti più famose del Messico e, anche se ha recentemente lasciato il suo lavoro in televisione, è ancora attiva sui social network, ma ha comunicato che rinuncerà al suo account OnlyFans.

La modella ha sorpreso i suoi follower anche pubblicando importanti novità sul suo futuro, vantandosi sui social di stare studiando per una nuova laurea. In una scuola privata a New York.

Attraverso i social media, ha condiviso la sua eccitazione e i suoi risultati entrando nel prestigioso evento prestigioso Accademia cinematografica di New York (NYFA), La scuola è riconosciuta per la sua attenzione al cinema e alle arti correlate.

Yanet Garcia sta iniziando una nuova carriera



L’ospite ha mostrato le foto in classe e ha condiviso il suo nuovo ID studente, Ha anche condiviso diverse foto degli interni della sua nuova classe.

“Non posso crederci. Sono ufficialmente uno studente della New York Film Academy e sono così orgoglioso di me stesso. Ce l’ho fatta. Ricorda, continua così, Continua a sognare, continua a credere e non lasciare mai che nessuno ti dica che non puoi fare qualcosa. “Sono pronto per il prossimo capitolo della mia vita.”Fa parte del messaggio di Yanet Garcia.

Yanette è stata selezionata alla New York Film Academy, È importante notare che questa istituzione offre una vasta gamma di programmi accademici legati al cinema e alle arti.

Ci sono molte carriere che possono essere perseguite come Regia, recitazione, fotografia, produzione, sceneggiatura, effetti visivi, animazione, teatro musicale E tante altre specialità.