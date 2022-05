Come ogni venerdì ci sono fantastici videogiochi che possono essere scaricati gratuitamente su tutti i dispositivi di gioco.

PlayStation, Xbox e PC Offrono giochi fantastici con cui divertirsi gratuitamente durante il fine settimana. Come di solito, Ci sono giochi che possono essere conservati per sempre e altri che possono essere provati per un tempo limitato. Scopri le migliori offerte di questo weekend su tutte le console.

I fantastici giochi gratuiti del weekend per PlayStation, Xbox e PC

Come ogni settimana, le migliori offerte sono ora disponibili su tutte le console per approfittare del weekend. Giochi di tiro storici, giochi di strategia e molti altri Possono essere provati per un tempo limitato o conservati per sempre.

Call of Duty: Vanguard, gratuito su PlayStation, Xbox e PC

Gioco di guerra n. 1che era il gioco più venduto dell’anno, Si può giocare gratuitamente fino al prossimo martedì 24 maggio. Anche se non potrai provare il gioco completo, Tutto il multiplayer sarà abilitatoche è l’attrazione principale per lo sparatutto di Activision.

Call of Duty: Vanguard, gratuito per un periodo di tempo limitato.



Stellaris, gratis su PC

Il titolo strategico fantascientifico può essere testato in modo completamente gratuito fino al prossimo lunedì, 23 maggio. Sarà acquistabile il gioco in cui dovrai scoprire nuovi mondi e interagire con gli alieni per espandere il tuo impero, Dopo il periodo di prova gratuito è 80% di sconto.

Stellaris, gratis su PC



Borderlands 3, gratis su PC

Il re dei ladri sparatutto In evidenza la prima settimana di super offerte per l’Epic Games Store. questo gioco Può essere scaricato gratuitamente fino al prossimo giovedì 26 maggio 2022S Una volta salvato, possiamo riprodurlo per sempre. Oltre a questo indirizzo Epic Games propone altre imperdibili promozioni a tempo limitato.

Borderlands 3 è disponibile gratuitamente su Epic Games Store



PGA Tour 2K21 gratuito, State of Decay 2, SnowRunner su Xbox

come ogni settimana Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno provare gratuitamente tre fantastici giochi. In questo caso, lo saranno Il miglior e più completo simulatore di golf, il seguito di un gioco cult in cui dovrai sopravvivere in un mondo post-apocalittico e un titolo in cui dovrai guidare veicoli maestosi su terreni innevati molto pericolosi per completare le tue missioni. Le tre prove possono essere godute Fino a lunedì 23 maggio 2022.

Poker Club, gratis su PC

Il simulatore di poker più eccitante può essere testato gratuitamente fino a lunedì 23 maggio. Dopo, 25% di sconto fino a mercoledì 25 maggio. Un’occasione perfetta per diventare un campione del mondo di poker in questo videogioco che ha anche una modalità online.

Poker Club, gratis su PC



State of Decay 2: Juggernaut Edition gratuito su PC

Una versione gratuita del gioco con Xbox Game Pass Ultimate è disponibile anche su PC. Questo indirizzo quello Dovrai aiutare il resto dell’umanità a sopravvivere in un mondo post-apocalittico che è stato afflitto dagli zombi. Può essere testato gratuitamente fino a lunedì 23 maggio. Quindi può essere acquistato con uno sconto del 67%.

State of Decay 2: Juggernaut Edition gratuito su PC



