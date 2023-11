I figli di Kim Kardashian hanno guadagnato migliaia di dollari dal film Paw Patrol

“Paw Patrol: Il grande film” È uscito nei cinema il mese scorso. Le voci del film sono interpretate da star come McKenna Grace, Kristen Bell e James Marsden, oltre a… Kim Kardashian e i suoi due figli maggiori, North e Saint.

Il fondatore di SKIMS dà la voce a Delores nel film d’animazione Northern Mini e Saint hanno registrato la voce di Meteor Max.

North e Saint West hanno guadagnato migliaia di dollari per Paw Patrol: The Mighty Movie.

Secondo i documenti che ha ottenuto Esplosione, North, 10 anni, ha ricevuto $ 20.000 Per quattro sessioni di registrazione. Dall’altro lato, Saint ha ricevuto $ 10.000 Per due sessioni di registrazione.

Oltre alle sessioni di registrazione dei voti, Esplosione Lo ha riferito North ha filmato video “dietro le quinte” affinché North lo promuovesse. La figlia maggiore di Kim e Kanye West ha firmato il contratto con la madre, che ha firmato anche Saint.

Anche se il giornale ha rivelato gli stipendi di North e Saint, Kim Kardashian non ha condiviso quanto ha guadagnato per riprendere il ruolo di Delores nel sequel.

Questa è la fortuna di Kim Kardashian, North e Saint West

Il patrimonio netto di Kim Kardashian è di 1,7 miliardi di dollari. Secondo la lista dei milionari in tempo reale stilata da Forbes, consultata il 31 ottobre.

La sua ricchezza proviene dal marchio di cosmetici KKW Beauty, dal marchio di prodotti per la cura della pelle SKKN e dal marchio di abbigliamento SKIMS., stare al passo con i Kardashianss, il suo nuovo spettacolo su Hulu KardashianOltre ad altri redditi generati da piccoli investimenti e accordi di sponsorizzazione.

Quanto alla ricchezza del Nord nel 2020, un articolo di Vita hollywoodianaattualmente cancellato, tieni presente che Kim Kardashian e Kanye West hanno accantonato un fondo fiduciario di 10 milioni di dollari per la Corea del Nord Ottienilo non appena compi 21 anni.

“È semplice. Vuole che lei viva sempre la vita a cui sarà abituata. Si tratta solo di spendere soldi per lei quando compirà 21 anni… Aveva molte cose preparate per lei nel caso gli fosse successo qualcosa. [Kanye] O per Kim“, Una fonte vicina alla coppia ha detto al punto vendita (via Patrimonio netto delle celebrità).

Per quanto riguarda il santo non si hanno informazioni, ma è molto probabile che abbia anche lui una cassapanca a cui accederà una volta raggiunta l’età adulta. Dall’altro lato, Kanye West ha un patrimonio netto di $ 400 milioniSecondo Forbes.