I filibustieri che avevano distrutto l’Italia erano ora spietati con la Spagna

All’inizio del secolo, in particolare nel 2000, PIL pro capite Italia (quindi 27.430 euro) pari al 103,5% metà Dall’Eurozona; Tuttavia, nel 2021, la ricchezza della testa di un paese transalpino è scesa a 26.700 euro, che è ora l’86,4% di quella europea. In altre parole, c’è stata una regressione rispetto allo zoccolo duro dell’unione monetaria di 17,1 punti in due decenni. Germania e Francia sono a un tiro di schioppo, minacciate da Cipro o dalla Slovenia.20 anni fa era la metà del PIL pro capite.

A quel tempo, in due decenni, l’Italia contato insieme a 11 capi del Consiglio dei ministri. Primo, Massimo D’Alema Rimase in carica per soli 18 mesi in due diverse posizioni Georgia Meloney, L’attuale Presidente del Consiglio è a Palazzo Sigi da meno di due mesi. Nel frattempo, il paese ha dovuto ricorrere a due tecnocrati. Mario Monti Y Mario DraghiPer formare il governo. Entrambi sono stati eletti dopo che l’organizzazione del partito non è riuscita a trovare un candidato consensuale.

La Spagna è tornata indietro, così come l’Italia, ma nell’intervallo. Roma ha avuto bisogno di due decenni e la Spagna otto anni

Se guardi indietro, dal 1992, è stato un anno negativo Andreotti, Rappresentante della vecchia politica italiana fino alla disgregazione del sistema partitico, bisogna aggiungere altri tre primi ministri (amo, Ciampi Y Lamberto Dini) un totale di 14 presidenti in 30 anni.

Sebbene la correlazione non implichi causalità, come ben sanno gli economisti, è ovvia Instabilità politica Il modello di globalizzazione (con l’eccezione della Germania) spiega la scarsa performance economica dell’Italia, il paese più penalizzato dalla nascita dell’euro, oltre alla sua perenne crisi politica. (per altri motivi) ha colpito particolarmente duramente i paesi più industrializzati. E il nord Italia lo è storicamente. Oltre, logicamente, alle sue criticità organizzative. La politica italiana ha l’instabilità nel suo DNA, per questo vive meglio sul filo rispetto ad altri Paesi.

Il premier italiano Giorgia Meloni. (EFE/Fabio Frustacci)

Punti di forza di entrambe le parti

I due maggiori partiti italiani del dopoguerra sono riusciti a ottenere quasi il 63% dei voti nelle elezioni del 1983, mentre in Spagna, che ha un parlamento dal 1977. Meno frammentato Nonostante la sua complessità territoriale, la combinazione del PSOE e del PP è solitamente compresa tra il 75% e l’80% dei voti validi. Anche nel 2008, all’inizio della crisi precedente, i due partiti ottennero l’83,81% dei voti, il che rende l’idea della forza dei due partiti. Quindi, quell’anno, il PIL pro capite della Spagna era…Qui Dati Eurostat – Rappresentava il 92,1% dell’Eurozona, il suo livello di ricchezza relativa è sceso al 75,9% lo scorso anno. Quindi, un calo di 16,2 punti in soli 8 anni. questo è, La Spagna ha percorso praticamente la stessa rotta dell’Italia, ma in metà tempo (a Roma ci sono voluti due decenni).

Come in Italia, correlazione non implica causalità, ma È chiaro che la crisi economica iniziata nel 2008 è alla base di gran parte dell’instabilità politica, con conseguente nascita di nuovi partiti. Da allora, nei 14 anni, escluso quell’anno, si sono svolte cinque elezioni generali. E non meno importante, Consenso tra Due grandi partiti Sistema parlamentare intorno agli affari di stato esploso. Ironia della sorte, in Catalogna c’era solo accordo sull’applicazione dell’articolo 155, che oggi, appunto, oltre a rinnovare gli ordinamenti costituzionali, divide fortemente PP e PSOE. Senza contare la palese riforma della costituzione per imposizione Merkel.

Curiosamente, il sistema dei partiti iniziò a incrinarsi in Italia negli anni ’90 quando, oltre alla corruzione, l’allora Lega Nord, suona un campanello?, raggiunse il 10% dei voti promettendo di creare un territorio immaginario chiamato Patania. Allo stesso modo, i due partiti spagnoli iniziarono a esplodere nel 2015 per mano di Ciudadanos (un partito nato in Catalogna) e Unidas Podemos. La sua forza si basa su territori attraverso famose confluenze. anche Yolanda Diaz Sumer offre la piattaforma come una raccolta di diversi territori: Catalogna (En Com), Valencia (Comromis), Madrid (Mas Madrid)… Sumer non sarà un marchio nazionale, BP o PSOE possono esserlo, ma il gruppo di partiti è regionale.

La guerra non è stata trasferita ai tribunali di garanzia come in Spagna in Italia o negli Stati Uniti o nel Regno Unito.

Anche i socialisti hanno posto la questione del territorio al centro della loro strategia politica. Nello specifico, la Catalogna. Dietro le concessioni all’ERC non c’era solo la garanzia della maggioranza al Congresso, ma anche l’espulsione dei repubblicani indipendentisti dalla Generalitat. Niente Salvador In Raccomandatore Costituzionalismo dopo la sconfitta dei Ciudadanos. Il PSOE sa meglio di qualsiasi altro partito che mentre il PSC è stato forte in Catalogna, se la è cavata meglio in Spagna, soprattutto ora che l’Andalusia è stata persa. Come oggi nei Paesi Baschi, il PP sa che rimarrà a lungo il partito della sopravvivenza in Catalogna, così il suo dibattito contro la sovranità avvantaggia altri paesi senza fornire soluzioni al conflitto. Paese.. Non ha alcun incentivo a cercare uscite concordate. Perché lo sa, tra le altre ragioni Conflitto L’indipendenza con il nazionalismo spagnolo è più favorevole al suo più grande rivale politico, Vox, che al PSOE. Proprio a causa delle sue principali zone di pesca per i voti.

Territorio, sempre territorio

Non è un caso che le questioni territoriali abbiano avvelenato la vita pubblica in Spagna e in Italia. Il populismo è più fortemente radicato in America e in Inghilterra, e per ragioni territoriali. Nel primo caso né il Texas né la Florida volevano essere indipendenti, ma entrambi briscola Come i suoi seguaci alzano il loro discorso per provare il vecchio Valori fondanti L’America rispetto alle grandi città cosmopolite. New York, Los Angeles o San Francisco, davanti a un’America profondamente diffidente nei confronti degli immigrati, della globalizzazione e della burocrazia di Washington. Nel Regno Unito, con l’eccezione della Scozia, la cui storia è più complicata, la Brexit è inquadrata come una battaglia culturale piuttosto che ideologica tra la vecchia Inghilterra e il cosmopolitismo londinese, che in definitiva fu un correttivo alla sua influenza sull’unificazione dell’Europa. Regno.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (Reuters/Jonathan Drake)

Tuttavia, non c’era guerra in Italia o in America o in Inghilterra si è mosso con più forza nei tribunali Garantito come in Spagna. Il rinnovo delle tariffe funziona con più o meno rumore, ma in nessun caso c’è una situazione di assedio o di crisi costituzionale. Nemmeno dove la polarizzazione politica è alta a causa di tali eventi Militantismo.

Le origini delle corti costituzionali vanno ricercate, appunto, nelle regioni, in quanto nate come strumento di risoluzione delle controversie in paesi federali come la Germania e l’Austria. Nel caso tedesco (Costituzione del 1849) si mosse con quello spirito per dirimere le controversie tra l’Impero e gli Stati. Costituzione di Weimar 1919. La Costituzione tedesca del 1949, ispirata alla Costituzione spagnola del 1978, amplia questi poteri, ma non diventa un potere al di sopra del Parlamento, come talvolta irresponsabilmente si sostiene, bensì un contrappeso ai limiti costituzionali delle leggi. Una sono le leggi e un’altra il Parlamento stesso, le cui funzioni sono inseparabili.

La stupidità politica è molto costosa. Crea un terreno fertile per la barbarie politica e la distruzione economica.

Tuttavia, un’interpretazione errata del significato di questo concetto ha portato le parti, certamente nel caso della Spagna Per controllare i tribunali Stato un altro modo per bloccare la costituzione o TC come meccanismo di difesa per le loro leggi (Polonia o Ungheria). Parti di controllo, hanno scelto di controllare il TC, che alla fine ha l’aspetto del decadimento istituzionale che sta vivendo la Spagna, e si manifesta in modo complementare nell’indicibile blocco del PP al rinnovo del CGPJ. A monte c’è l’origine del problema. In effetti, la posta in gioco non è tale nome, né tanto meno la pratica abusiva con cui il governo ei suoi partner hanno scelto di ratificare gli emendamenti più importanti. Questo è il trompe l’oeil Faizoo, Ma il controllo puro e duro di TC, anche se va a scapito della credibilità delle istituzioni.

Proposta di Crisi Politica

Inutile dire che sia la questione territoriale che il corretto funzionamento delle istituzioni costituzionali non sono questioni di poco conto. Ci sono Evidenze macroeconomiche, quello che è successo in Spagna e in Italia negli ultimi anni dimostra che la stupidità costa molto. È in grado di formare un terreno fertile Barbarie politica E questo Rovina economica.

La giuridificazione della vita politica, cioè la messa al centro dell’agenda pubblica di questioni che il sistema stesso dovrebbe naturalmente affrontare, è la manifestazione più evidente del suo fallimento. Quando non si fa politica e Fu scelto il filibusterismo Ne emerge il degrado parlamentare e istituzionale. Compresa la Corte Costituzionale, si impegna a trattare a Per una questione di estrema cautela, In linea di principio si considera una questione di grande urgenza e quindi vengono dati giorni per discuterne e ottenere accuse, il che è del tutto contraddittorio. Non ci sono prove chiare La sua stessa sofferenza. I più urgenti non ammetteranno ritardi.

Non certo da lui, però, perché Feijo, come il suo predecessore, rinunciò alla politica, lasciando ai tribunali la soluzione dei problemi territoriali della Spagna senza avanzare alcuna proposta; quando Sanchez Non capisce che la Catalogna è una questione di Stato e non un golpe elettorale, la cui risoluzione (almeno per una generazione) richiede l’aiuto dell’altro partito istituzionale. Chaves Nogales, Cosa sta succedendo nella sua indiscussa Catalogna? Senza conoscere la Spagna di oggi, la descrisse perfettamente: “Il separatismo è una merce rara usata nei laboratori politici di Madrid come reagente per il patriottismo e come legame per le classi conservatrici in Catalogna”.