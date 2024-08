I film Disney+ Argentina più popolari che non potrai smettere di guardare

Disney Plus mira a diventare la scelta migliore per guardare film e serie. (informazioni)

IL Piattaforme di streaming Offrono agli utenti commedie, drammi, film d’azione o horror, rendendo sempre possibile trovare qualcosa che li soddisfi personalmente o secondo il loro umore. Non essendoci palinsesti di streaming, è possibile guardare i contenuti sul divano e anche sui mezzi pubblici.

1. Regno del pianeta delle scimmie

Il film è ambientato diverse generazioni nel futuro dopo l’epoca di Cesare, dove le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli esseri umani si sono ridotti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo capo scimmia tirannico costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che lo porterà a mettere in discussione tutto ciò che sa sul passato e a prendere decisioni che determineranno il futuro delle scimmie e degli umani.

2. Regno del pianeta delle scimmie

Il film è ambientato diverse generazioni nel futuro dopo l’epoca di Cesare, dove le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli esseri umani si sono ridotti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo capo scimmia tirannico costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che lo porterà a mettere in discussione tutto ciò che sa sul passato e a prendere decisioni che determineranno il futuro delle scimmie e degli umani.

3. Dall’interno verso l’esterno

Riley è una ragazza a cui piacciono o sperimentano tutti i tipi di sentimenti. Sebbene la sua vita sia segnata dalla gioia, è colpita anche da altri tipi di emozioni. Ciò che Riley non capisce appieno è perché la tristezza è presente nella sua vita. Una serie di eventi coinvolge Joey e Sadness in un’avventura pericolosa che sconvolgerà il mondo di Riley.

4. Dall’interno verso l’esterno

Riley è una ragazza a cui piacciono o sperimentano tutti i tipi di sentimenti. Sebbene la sua vita sia segnata dalla gioia, è colpita anche da altri tipi di emozioni. Ciò che Riley non capisce appieno è perché la tristezza è presente nella sua vita. Una serie di eventi coinvolge Joey e Sadness in un’avventura pericolosa che sconvolgerà il mondo di Riley.

5. Piscina morta

Basato sugli eroi più non convenzionali della Marvel, Deadpool racconta le origini di un ex agente delle forze speciali di nome Wade Wilson, un ex mercenario che, dopo essere stato sottoposto a un duro esperimento, acquisisce poteri di guarigione rapida, che Wade adotta poi come suo alter ego. Armato delle sue nuove abilità e di un senso dell’umorismo oscuro e contorto, Deadpool tenterà di dare la caccia all’uomo che ha quasi rovinato la sua vita.

6. Piscina morta

Basato sugli eroi più non convenzionali della Marvel, Deadpool racconta le origini di un ex agente delle forze speciali di nome Wade Wilson, un ex mercenario che, dopo essere stato sottoposto a un duro esperimento, acquisisce poteri di guarigione rapida, che Wade adotta poi come suo alter ego. Armato delle sue nuove abilità e di un senso dell’umorismo oscuro e contorto, Deadpool tenterà di dare la caccia all’uomo che ha quasi rovinato la sua vita.

7. Piscina morta 2

Wade Wilson (Ryan Reynolds), meglio conosciuto come Deadpool, il suo nome da combattente e identità da antieroe, è tornato con Deadpool 2 e questa volta la sua missione sarà quella di salvare un ragazzo di nome Russell (Julian Dennison) dalle mani di un potente rivale. chiamato Cable (Josh Brolin). Per portare a termine la sua missione, l’eroe formerà un gruppo che si chiamerà X-Force. Sequel del film di successo (che ha incassato oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo) e parodia dei supereroi mutanti del 2016, vede nel cast anche Reynolds.

8. Piscina morta 2

Wade Wilson (Ryan Reynolds), meglio conosciuto come Deadpool, il suo nome da combattente e identità da antieroe, è tornato con Deadpool 2 e questa volta la sua missione sarà quella di salvare un ragazzo di nome Russell (Julian Dennison) dalle mani di un potente rivale. chiamato Cable (Josh Brolin). Per portare a termine la sua missione, l’eroe formerà un gruppo che si chiamerà X-Force. Sequel del film di successo (che ha incassato oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo) e parodia dei supereroi mutanti del 2016, vede nel cast anche Reynolds.

9. Frozen: Regno di ghiaccio

Quando una profezia condanna un regno all’inverno eterno, Anna, una giovane donna ottimista, si allea con un temerario alpinista di nome Kristoff e la sua amica renna Sven. Insieme intraprendono un viaggio epico alla ricerca di Elsa, sorella di Anna e regina delle nevi, per porre fine all’incantesimo del ghiaccio.

10. Frozen: Regno di ghiaccio

Quando una profezia condanna un regno all’inverno eterno, Anna, una giovane donna ottimista, si allea con un temerario alpinista di nome Kristoff e la sua amica renna Sven. Insieme intraprendono un viaggio epico alla ricerca di Elsa, sorella di Anna e regina delle nevi, per porre fine all’incantesimo del ghiaccio.

*Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nella classifica perché si tratta di episodi, stagioni o puntate diversi e potrebbero anche non avere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

Attraverso la sua piattaforma che offre film e serie originali, Disney+ cerca di competere con Netflix. (Reuters/Ping Guan)

Disney+ È una piattaforma di streaming di proprietà di The Walt Disney Company che offre ai suoi abbonati un ampio catalogo di film, serie, documentari e altri prodotti multimediali rilasciati sotto gli studi o i marchi di The Walt Disney Company. Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographictra le altre cose.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti e in Canada, per poi essere esteso ai Paesi Bassi e alla Spagna. Solo alla fine del 2020 la piattaforma è finalmente arrivata in America Latina e nei Caraibi, ad eccezione di Cuba.

Secondo il rapporto del primo trimestre del 2023, il servizio di streaming Disney+ conta 157,8 milioni di abbonati, il che rappresenta un calo di quattro milioni rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente.

Al momento del suo lancio, si diceva che la piattaforma mirasse a ospitare 500 film e 7.000 episodi di programmi o serie televisive. Inoltre, sono stati presi in considerazione per l’uscita quattro film originali e cinque programmi TV, con i quali sono stati visti Lancio della serie MandalorianCostato circa 100 milioni di dollari.

Disney+ consente ai suoi utenti di guardare i contenuti Quattro dispositivi contemporaneamentesebbene sia possibile creare fino a sette profili e visualizzare i contenuti su un massimo di dispositivi.