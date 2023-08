I Foo Fighters più sorprendenti: hanno tirato fuori Michael Bublé dal pubblico per suonare questa canzone dal vivo

Alcuni fortunati possono dire di essere saliti sul palco per cantare insieme ai loro artisti o gruppi preferiti. È un’immagine ricorrente che ricorre in occasioni, quando il cantante di turno decide di chiamare qualcuno del pubblico per mostrare se conosce qualche canzone per la lettera. Bene, questa stessa cosa è successa all’ultimo concerto di pippo combattenti, Ma con una differenza L’ospite era una persona molto speciale.

la banda Dave Grohl presenza Michael Buble, Qualcosa di sorprendente per il modo in cui è successo tutto e per le differenze musicali tra il cantante e il gruppo. Inoltre, è successo tutto grazie Uno scherzo che si stava preparando da diverse settimane E questo è culminato in questo momento senza precedenti.

I Foo Fighters di solito fanno un momento ai loro concerti per presentare ed evidenziare i loro nuovi membri, Josh Friese, che si è unito alla band dopo la sua morte Taylor Hawkins. Lo fa attraverso una sezione intermedia nei suoi concerti, dove il gruppo suona brani di altri artisti con cui il batterista ha collaborato durante la sua carriera musicale. Inoltre, gli americani di solito ne approfittano per portare qualcuno tra il pubblico e fargli mostrare se conoscono a fondo i messaggi.

In questa occasione, il prescelto non era né più né meno che lo stesso cantante canadese. Le persone si radunano nei terreni esterni di San Francisco Tremarono pieni di estasi quando videro questa combinazione spontanea Nel bel mezzo del festival dove si stava svolgendo il concerto dei Foo Fighters.

“Faremmo questa cosa caricando qualcuno che afferma di conoscere la canzone ma finisce per conoscere solo i primi versi. Ma questo ragazzo, non sto scherzando, Ho viaggiato dall’Argentina esclusivamente per cantare questo con te. Non c’è niente come un’esagerazione nell’umorismo”. Grohl ha affermato (trad NME).

Ciò che il cantante ha affermato non era una bugia, dato che Bublé era stato di recente al concerto Luis Miguel Alla Movistar Arena in Argentina. Anche se il compilatore canadese prende le distanze Non voleva declinare l’invito dei Foo Fighters Ha prenotato un volo per assistere allo spettacolo a San Francisco il 12 agosto.

Questo scherzo distintivo ha lasciato un’immagine insolita ma memorabile. Il cantante e gruppo canadese Dave Grohl ha unito le proprie conoscenze musicali per presentare una versione molto speciale di… Non ti ho ancora incontrato. Nel frattempo, il pubblico ha celebrato con estasi questo momento straordinario e unico.

D’altra parte, l’attuale tour dei Foo Fighters ci ha lasciato altre immagini da ricordare, come il tributo con cui la band si è esibita Alanis Morissette Al Fuji Rock Festival in Giappone. C’è Dave Grohl e i suoi amici Sinéad O’Connor ha elogiato, È morto di recente e ha eseguito una versione di “Mandica” davanti a migliaia di persone.