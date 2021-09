I fratelli di estrema destra d’Italia sono già in vantaggio sulla Lega nel referendum

Erano Sorpassare Ho aspettato diversi mesi ma non sarebbe stato significativo per questo motivo. I fratelli d’Italia, l’organizzazione di estrema destra guidata da Georgia Meloni, hanno già estromesso la Liga di estrema destra di Matteo Salvini e sono già il primo partito italiano alle elezioni. Il Capitano, che guida il referendum in Italia dall’agosto 2018, è stato preceduto dall’uragano Meloni il mese scorso quando era ministro della gioventù con Silvio Berlusconi ed erede della tradizione post-fascista dei dispersi. movimento sociale italiano.

I dati sono ancora in anticipo, ma se confermati potrebbero significare il peggior incubo per il leader della Lega, artefice di una delle trasformazioni politiche più radicali in Europa. Salvini ha lasciato la Lega Nord, fondata dal produttore locale Umberto Posi, per diventare la base del populismo di estrema destra a livello nazionale. Nel 2013 la Lega Nord era al suo punto più basso con il 4% dei voti. A luglio 2019, prima di decidere di rompere il governo con il movimento 5 stelle, Salvini lo guidava con il 37,7% dei voti. A lui non è servito: l’epidemia di non poter forzare le elezioni anticipate, ma soprattutto il governo di unità nazionale di Mario Tracy, hanno messo in luce le contraddizioni di Salvini di perdere dieci punti all’anno. Metà. Il più grande beneficiario è la sua rivale e rivale: Georgia Meloni, 44 anni, di Roman, Corbadella, che condivide come punto l’ideologia e i metodi politici di Salvini.

Utrend, che genera un sondaggio medio ogni quindici giorni, si impegna a fare carriera. Se ci fosse stato un pareggio di allenamento un mese fa, sarebbero già stati separati da un punto il 9 settembre. I fratelli d’Italia sono scesi del 20,7% e la Lega del 19,8%. Se questo divario si allargherà e nulla cambierà fino all’arrivo delle elezioni politiche – in linea di principio, come previsto nel 2023 – Meloni Ciki potrebbe diventare la prima donna candidata al palazzo.

Il motivo principale Sorpassare È stata la decisione di Meloni di diventare l’unico partito nell’arco parlamentare italiano ad opporsi a Tragi, mentre Salvini, spinto dall’attuale pressione dei politici locali, è stato sensibile alle pressioni commerciali della sua creazione e non ha avuto altra scelta che unirsi alla coalizione. Meloni può coinvolgere tutto ciò che Salvini vuole fare. Deve avere un intuito profondo, non può tirare troppo i fili e deve controllare le sue lamentele”, ha detto Guidano Pecora, professore di scienze politiche all’Università di Louis. Ad esempio: Meloni potrebbe criticare apertamente il passaporto sanitario, dopo che Salvini ha dovuto votare per non lasciare il governo dopo la chiamata del primo ministro. “E’ nuovo, è molto reale, mentre Salvini è prigioniero della sua trasformazione. Ha tifato prima per il Nord, poi contro la Nazionale.

La Fratellanza Italiana è un partito nato dalle ceneri di Berlusconi, quando fu messo alle strette dal potere dopo gli scandali sessuali e giudiziari del presidente. La storia si ripete, perché la creazione che prende il nome dall’inno italiano nacque in opposizione al governo Mario Monti. Il suo unico problema è che non c’è spina dorsale nel territorio governato solo dall’Abruzzo. Per le elezioni comunali di Roma di ottobre, Meloni ha scelto come candidato sconosciuto il presentatore radiofonico locale Enrico Michetti.

Nel forum Ambrosetti, centro del dibattito politico ed economico italiano che si tiene ogni settembre a Chernobyl, Meloni e Salvini hanno inscenato un tubo di pace, si sono abbracciati e si sono impegnati a governare insieme. Se si tengono le elezioni, entrambi i partiti di estrema destra otterranno il 40% dei voti. Ma potrebbe volerci molto tempo. Drake – e se ne andò – è già ben bloccato nella propria partita. Nel frattempo, governa.