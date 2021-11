I futures USA iniziano la settimana in ribasso a Wall Street Di Benzinga Spagna

Pre-apertura: i futures USA iniziano la settimana in ribasso a Wall Street



Movimenti pre-apertura I futures sulle azioni statunitensi sono stati scambiati in ribasso nell’asta pre-apertura, dopo aver registrato guadagni nella sessione precedente. Gli investitori attendono i risultati degli utili per Hewlett Packard Enterprise (NYSE: NYSE: HPE), salesforce.com, inc. (NYSE: CRM) e NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP).

Le informazioni dall’indice S&P Corelogic Home Price e dall’FHFA Home Price Index saranno rilasciate alle 9:00 ET, il Chicago PMI per novembre sarà rilasciato alle 9:45 ET Da parte sua, l’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board per novembre da Scheduled per il rilascio alle 10:00 ET, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell rilascerà una dichiarazione alle 10:00 ET. Alle 10:30 ET, parlerà il presidente della Fed di New York John Williams. ET,

Il contratto futures Industrial Average è sceso di 501 punti a 34576, mentre il contratto futures S&P 500 è sceso di 54,50 punti a 4.596,50. I futures sull’indice hanno invece subito un calo di 104 punti attestandosi a quota 16286,75.

Gli Stati Uniti rimangono il Paese con il maggior numero di contagi e decessi da coronavirus al mondo, con un numero totale di contagi che supera 4.930.070 e quasi 801.320 decessi. L’India ha segnalato quasi 3.458.720 casi confermati, mentre il Brasile ne ha registrati più di 2.2084.740.

I prezzi del petrolio sono stati scambiati in ribasso, in un giorno in cui i futures sul petrolio sono scesi del 2,4% a 71,49 dollari al barile, mentre i futures statunitensi sono scesi del 2,2% a 68 dollari e 43 dollari al barile. Il rapporto sugli inventari del petrolio greggio dell’American Petroleum Institute (API) sarà pubblicato più tardi nella giornata di oggi.

Mercati Internazionali Look I mercati europei sono stati scambiati in ribasso oggi. L’indice spagnolo ha registrato un calo dell’1,8% e l’indice è sceso dell’1,3%, l’indice francese ha perso l’1,6%, la Germania ha registrato un calo dell’1,5% e anche l’indice di Londra è sceso dell’1,5%. Le vendite al dettaglio spagnole sono diminuite dello 0,7% a/a ad ottobre. Il tasso di inflazione annuale della Francia è salito al 2,8% a novembre dal 2,6% di ottobre, mentre la crescita economica trimestrale si è confermata al 3% su base trimestrale nel terzo trimestre. Il consumo di beni per la casa in Francia è diminuito dello 0,4% ad ottobre, mentre i prezzi dei produttori industriali sono aumentati del 2,9% nello stesso mese. Il PIL italiano è cresciuto del 2,6% nel trimestre durante i tre mesi fino a settembre. Il numero di disoccupati in Germania è diminuito di 34.000 a 2.428 milioni a novembre, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,3% a ottobre.

La maggior parte dei mercati asiatici è stata scambiata in ribasso oggi. Il Giappone è sceso dell’1,63%, Hong Kong è sceso dell’1,58% e lo Shanghai Composite cinese è cresciuto dello 0,03%. L’S&P/ASX 200 australiano ha guadagnato lo 0,22%, mentre l’indice BSE indiano è sceso dello 0,6%. L’edilizia in Giappone è aumentata del 10,4% su base annua ad ottobre, mentre la produzione industriale è aumentata dell’1,1% a ottobre. Il PMI manifatturiero ufficiale della NBS per la Cina è salito a 50,1 a novembre da 49,2 di ottobre, mentre il PMI non manifatturiero ha raggiunto 52,3 a novembre. L’avanzo delle partite correnti dell’Australia è aumentato a 23,9 miliardi di dollari australiani nel terzo trimestre, mentre i permessi di costruzione sono scesi del 12,9% a 15.911 unità in ottobre.

La raccomandazione degli analisti ha declassato Goldman Sachs (NYSE:) Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) è passato da acquisto a neutrale e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da $ 116 a $ 150.

Le azioni di questa società sono scese del 2,9% a $ 137,25 nelle trattative pre-mercato.

Ultime notizie

L’amministratore delegato di Moderna, Inc. (NASDAQ: MRNA) in un’intervista al Financial Times che è probabile che i vaccini siano meno efficaci contro la variante Omicron.

UnitedHealth Group Inc (NYSE: NYSE:) ha riferito che prevede utili rettificati per l’anno fiscale 2021 tra $ 18,75 e $ 18,90 per azione su un fatturato di circa $ 287 miliardi. La società prevede inoltre un utile rettificato per azione per l’anno fiscale 22 compreso tra 21,10 e 21,60 dollari e un fatturato compreso tra 317 e 320 miliardi di dollari.

Chatham Asset Management si è offerta di acquisire RR Donnelley & Sons Company (NYSE: RRD) per $ 10,25 per azione in contanti.

Il CEO di Tesla Inc. (NASDAQ:NASDAQ:) Elon Musk ha osservato lunedì che il prossimo Cybertruck della casa automobilistica sarà una “trend tecnologica straordinaria”.

Leggi l’articolo anche su Benzinga Spagna