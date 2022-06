I gemelli attaccano Curtis e interrompono la serie di Yankees

MINNEAPOLIS (AP) – Byron Paxton e Ryan Jeffers hanno battuto i compagni di squadra al quinto round fuori Nestor Curtis, costringendolo a lasciare la partita in anticipo, e i Minnesota Twins hanno battuto i New York Yankees 8-1 mercoledì sera. York.

Curtis ha permesso ai suoi peggiori numeri della stagione, con sette colpi e quattro punti, di correre durante 4 inning e 2/3, la sua prestazione più breve dell’anno. Pertanto, gli Yankees hanno visto una serie di sette vittorie consecutive.

Il mancino cubano si è fermato in cima alla lista dei lanciatori con l’era migliore nelle major. È stata la prima volta in 20 partenze che ha concesso più di tre punti: una volta non è riuscito a stabilire la serie più lunga per questa squadra nella storia del club.

Chris Archer (1-2) ha ottenuto la sua prima vittoria con i Twins alla sua undicesima partenza. Completa cinque atti in due sole battute.

Ha camminato quattro volte, ma il quinto sacrificio di DJ LeMahieu ha subito tutti i danni alla squadra degli Yankees che ha totalizzato 14 colpi solo la notte prima.

Il portoricano Carlos Correa è tornato dal roster COVID-19 e ha aiutato il Minnesota a segnare due gol.

Per gli Yankees, il venezuelano Jaliber Torres 3-0.

Per i Twins, Puerto Rico Correa ha segnato 3-1 con due punti e Jose Miranda ha segnato 4-3 in un inning e tre punti RBI. Il domenicano Jorge Polanco 3-0 in un tempo e Gilberto Celestino 2-0. Il colombiano Gio Urciela 4-2 con un e ultimo gol.