I genitori hanno visto l’edificio della sede della Fondazione Manuel María Malarino come uno spazio meraviglioso.

In visita alla comunità scolastica dell’istituto scolastico ufficiale, IEO, Manuel María Malarino, del Comune 7, lo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali guidati dal Ministero della Pubblica Istruzione, MEN, che comprende 19 aule e aule specializzate a beneficio dell’insegnamento e dell’apprendimento processi di oltre 700 studenti.

Andrés Fernando Contreras, decano di IEO, ha osservato: “Siamo al quinto incontro con la comunità, precisamente nel cantiere della proprietà. Questo progresso dei lavori rende molto felice la comunità educativa, in particolare gli insegnanti, i genitori e gli studenti che stanno con noi oggi perché hanno visto quanto è stato sviluppato in modo positivo.Ciò consente Il tipo di elementi coinvolti nei processi di sviluppo urbano, ma, in particolare, nei progetti educativi che si stanno sviluppando in questo territorio.

Durante il tour del terreno di oltre 2.800 metri quadrati che offre il 66% di implementazione, i rappresentanti dei genitori, gli insegnanti, gli amministratori scolastici, gli studenti e i dirigenti del quartiere hanno appreso i progressi della costruzione dei tre blocchi. .. “L’edificio A sarà composto da più aule, sala da pranzo e cucina scolastica, e nell’edificio B ci saranno aule prescolari, area di cura, area amministrativa e aule. L’edificio C conterrà anche le aule. Alfredo Alcala, architetto di Urbaniscom , un’impresa di costruzioni, ha spiegato che ci saranno tre campi sportivi oltre ad alcuni spazi verdi che permetteranno l’interazione con la natura, l’illuminazione e la ventilazione.

Zolma Pilar Merquez, membro del Consiglio dei genitori e del Consiglio di amministrazione, nonché laureata nel 1991, ha dichiarato: “Sono piena di emozioni nel vedere com’era prima la nostra scuola, che era così malandata e ora vedere la gioia com’è Siamo a un piccolo passo dal realizzare la felicità dei nostri figli in questo posto Il nuovo perché avranno spazi molto spaziosi con un’ottima cucina, batterie sane, grandi parchi giochi e tutto è uno spazio pieno di emozioni e vibrazioni.

Allo stesso modo, la presidente del Consiglio dei genitori, Alejandra Monsalve, ha osservato che “I lavori sono a buon punto e siamo felici di poter contare su Urbaniscom, che ci ha supportato nella costruzione della scuola. Lo consideriamo fantastico, oggi è stato una buona giornata per vedere i progressi, i padiglioni e tutti i dettagli e vediamo che i suggerimenti che abbiamo fornito all’impresa edile sono stati presi in considerazione.

Il Fondo per le infrastrutture educative, FFIE, prevede che i lavori saranno completati nel settembre 2023.

Silvia Cristina Ortiz Burgos