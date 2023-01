I Giants hanno annunciato la loro squadra di League of Legends per la Super League 2023

L’arrivo del 2023 significa un nuovo anno, nuovi obiettivi, speranze e illusioni … il ritorno delle più importanti competizioni di eSport sia in Spagna che nel resto del mondo e l’attenzione al nostro paese, Indietro premier League.

giganticlub di eSports di Malaga, presentato ieri pomeriggio La tua nuova squadra League of Legends Per la stagione 2023 c’è una rosa nuova di zecca composta interamente da giocatori internazionali, con tre volti nuovi e due di ritorno al club.

I nuovi membri sono il compianto Daniel Aitbelgasem.’Scarface‘, il la foresta Phil ChenAlabaiE al centro, Nicolas Jauron.corruzioneMentre i volti noti della squadra tornano sono Paul Lardan.comprendere‘ Come faccio il supporto e il carismatico Amadeo CarvalhoAttilaCome il tiratore che diventerà il volto dei Giants in questa stagione.

“Crediamo che questa squadra abbia un tetto alto e investiremo tutti i nostri sforzi in questa stagione. La Premier League è la migliore competizione nazionale in Europa, il livello è salito ed è una grande sfida per noi. Tutte le nuove leve hanno si sono distinti e hanno guidato le loro squadre, essendo campioni o lottando per diventarlo. Tutti capiscono cosa sono i giganti e cosa significa difendere questo scudo. Siamo entusiasti di iniziare e giocare davanti ai nostri tifosi, dal 2022 riempiendo gli spalti ad ogni partita”, ha dichiarato il direttore sportivo del Losark, David Alonso.

Cambiamenti anche nello staff tecnico

I Giants hanno anche deciso di rinnovare il proprio staff tecnico con Andr Pereira Guilhoto che torna ai Giants per guidare la squadra in questa stagione. Questo allenatore sa già cosa significa alzare una competizione nazionale e promuovere il club alla vecchia LCS, quindi spera di ripetere i successi passati in questa nuova fase con i Giants.