I giganti cinesi hanno aperto studi di videogiochi negli Stati Uniti e in Inghilterra

A volte, Restrizioni imposte dal governo cinese Condurranno le società di videogiochi in quel paese a cercare nuovi orizzonti. Rivelato di recente Si stima che gli Stati Uniti genereranno più entrate dai videogiochi quest’anno rispetto alla Cina, quindi è chiaro che l’opportunità di crescita al di fuori del paese asiatico. Seguendo questa linea, due grandi aziende hanno compiuto un passo importante per il loro business in futuro.

NetEase fonda il suo primo studio negli Stati Uniti

Secondo le informazioni ricevute da WccftechNetEase Games, una società cinese di videogiochi, ha fondato il suo primo studio negli Stati Uniti. Questo è Jackalope Games, un team guidato da Jack Emmert che è stato coinvolto in giochi come i MMORPG Città degli EroiE città bastardaE universo meraviglioso online S Universo DC in linea. Le informazioni ufficiali su questo studio rivelano che il suo obiettivo sarà quello di sviluppare videogiochi per console e PC, che si prefiggono di essere prodotti interessanti grazie alle risorse e alle certezze dell’azienda cinese.

Tencent ha aperto uno studio di sviluppo a Liverpool

D’altra parte, Tencent non era da meno e annunciò l’apertura di uno studio per il primo concerto a Liverpool, in Inghilterra. Secondo le informazioni, questo studio emergente non contiene ancora un progetto che possa essere presentato pubblicamente, ma l’azienda cinese ha confermato che la decisione di stabilirsi a Liverpool è dovuta a esigenze creative, in quanto lo considera uno dei centri più importanti del mondo. Storia dell’industria dei videogiochi.

In questo modo, NetEase Games e Tencent hanno compiuto un importante passo verso ovest, emergendo già come nuove entità creative pronte a competere sul mercato.

