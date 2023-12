I giocatori 3DS e Wii U non possono più accedere alla modalità online dei loro giochi

Anche se è prevista la chiusura dei server ad aprile, le interruzioni di corrente sono già iniziate.

I giocatori possono ancora divertirsi con Nintendo Switch.

Le console Nintendo sono sempre state davvero divertenti e familiari, motivo per cui, anche a distanza di anni, è comune vedere come continuino ad essere utilizzate nonostante il passare del tempo. Questa volta parliamo di 3DS e Wii U, anche se l'azienda giapponese ha confermato tempo fa che nell'aprile 2024 questi servizi saranno online. Non sarà più disponibileSembra che questo blackout sia già iniziato, almeno per i nuovi utenti.

Qualcosa che se ci pensi ha senso, dato che i nuovi account non sembrano sincronizzarsi con i server, tuttavia, gli account che esistono da un po' possono continuare a usufruire dei servizi online almeno fino al prossimo aprile 2024. È logico che le console più vecchie smettono di offrire Internet cross-play, poiché i server sono una spesa davvero importante e arriva un punto in cui Non è redditizio.

Il 3DS e il Wii U non offrono più la modalità online

Queste informazioni sono state raccolte attraverso il portale elettronico Intendo la rete. Qui puoi vedere che oltre a quanto dichiarato da Nintendo in ottobre riferendosi alla chiusura della modalità online nell'aprile 2024, è stato anche menzionato che nel corso di dicembre 2023 sono già stati creati nuovi account Non potranno accedere alla modalità online nei giochi. Come abbiamo detto, ha senso considerando il costo dei server.

Se crei un nuovo account Nintendo e provi a giocare a qualsiasi gioco online su queste due console, vedrai un messaggio di errore che dice “Codice errore 106-0303” Su Wii U e su Nintendo 3DS, vedrai “Codice errore 006- 0303”. Come accennato, ciò indica il fatto che Gli account non sono sincronizzati con i servere ora sai che se sei nuovo su queste console e vuoi provarne qualcuna, la modalità online non è più disponibile.

D'altro canto, Nintendo Switch continua a crescere di numeri e ha già raggiunto un nuovo traguardo in Spagna. La console è già riuscita a vendere più di tre milioni di unità e ovviamente è tutto merito suo Gioco divertente E grandi titoli che faranno innamorare completamente i giocatori. Come Zelda: Tears of the Kingdom, che ha vinto il premio come Gioco dell'anno ai primi Alpha Beta Awards.