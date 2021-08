I giocatori chiedono cambiamenti di modalità su Rebirth Island

Il Comunità di giocatori Call of Duty: Warzone ha goduto di più Rebirth sulla mappa di Rebirth Island a causa di tutte le controversie introdotte nel 2021 sotto l’amato titolo Battle Royale e da quando è stato aggiunto per la prima volta.

La cosa che ci sembra intrigante è che molti giocatori vogliono rendere la mappa di Rebirth Island la mappa ufficiale di Call of Duty: Warzone, a causa della mancanza di hacker dal suo lancio nel dicembre 2020, anche se altri giocatori ne stanno ancora aspettando un’altra. La mappa presenta un ambiente più ampio per l’acclamato BR per CoD.

Tuttavia, da quando si sono uniti, i giocatori hanno goduto del più temibile battle royale, ma credono che manchi ancora delle possibili modalità di gioco. Gli assoli sono disponibili su Rebirth Island solo da poco tempo. Alcuni giocatori hanno criticato Raven perché i cambi di modalità sono troppo frequenti sulla minimappa.

Ora, le critiche si sono concentrate sul fatto che Raven non ha reso Rebirth Solos una modalità di guerra permanente. Molti fan della mappa hanno suggerito che al momento si tratta di un’occasione mancata, soprattutto quando partite uno contro uno come questa erano onnipresenti a Verdansk.

Il redditor “DefunctHunk” è stato tra coloro che hanno richiesto i suoi componenti aggiuntivi, dicendo: “Gli assoli di Rebirth Island devono essere stati una cosa e sorprendentemente non sono mai accaduti. La mappa sarebbe perfetta per una modalità singola di 10 minuti e 40 persone. Verdansk sta invecchiando rapidamente e la diffusione di Solos sono attualmente a Verdansk con imbroglioni (e lo sono stati dall’inizio della stagione 4.”

Per ora, i giocatori che vogliono giocare a Rebirth Island da soli dovranno entrare in Trio o Quad da soli. È probabile che un battle royale da solista più veloce e più piccolo sia attraente per i giocatori, soprattutto considerando la lunghezza e le dimensioni di un tipico gioco BR a Verdansk.

Altri Redditor hanno fatto eco ai suggerimenti dell’OP, con uno che dice: “Penso che avere le stesse opzioni di Verdansk sarebbe fantastico. Ottieni una playlist “Rebirth Island” con assoli, duetti, triple e quartetti. Che si tratti di mini royal o revival, ho solo vogliono opzioni.”