I giocatori di Battlefield 2042 sfruttano un bug per nascondere i loro elicotteri

Nonostante la sua alta qualità complessiva, il tallone d’Achille dell’epica campo di battaglia Hanno sempre avuto un rilascio affrettato. Il nuovo sparatutto di guerra multiplayer di DICE e EA è stato lanciato su Steam con Per lo più recensioni negative di Enorme quantità di bug e problemi di prestazioni che il gioco ha riscontrato anche in prima del lancio. Quei giocatori che sono già stati in grado di accedere ai giochi Campo di battaglia 2042 SCOPRIRE Errori multipli nelle caselle di inserimento per alcuni specialisti E, come affermato da VG247e I guasti negli edifici sulla mappa ti consentono di nascondere gli elicotteri.

Come puoi vedere nel video allegato, ci sono alcuni edifici in Campo di battaglia 2042 colui il quale Sistema di collisione completamente assente, quindi alcuni utenti hanno approfittato del bug per Nascondi i loro elicotteri e prepara imboscate completamente inaspettate per il resto dei giocatori nel gioco. Questo bug può generare degli squilibri nei giochi online perché chi lo sfrutta ha un netto vantaggio sui propri nemici, quindi immaginiamo verrà corretto in Gli aggiornamenti successivi risolveranno questo e molti altri errori di programmazione.

Lo strano dettaglio è che questo guasto negli edifici Appare solo negli angoli più remoti della mappa. Come ben sai, Campo di battaglia 2042 Contiene le mappe epiche più grandi per ospitare 128 giocatori che supportano i loro giochi, quindi sembra che quelle regioni siano le più lontane nel Quelli senza punti di interesse hanno ricevuto molto meno rifinitura dalle principali aree di combattimento. In poche parole, gli edifici non sono oggetti 3D in quanto tali e l’assenza di un sistema di collisione consente ai giocatori di attraversarli come se non ci fossero superfici.