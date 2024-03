I giocatori di Fortnite non sono soddisfatti dei contenuti della nuova stagione

Questa volta, gli utenti concordano sul fatto che la nuova danza Heartbreak Shuffle non è stata eseguita troppo duramente

Fortnite è attualmente uno dei giochi più amati e giocati dagli utenti di videogiochi, infatti il ​​gioco ha raggiunto questo status grazie al suo gameplay frenetico, al divertimento e ovviamente a tutta la quantità di contenuti che offre in ogni stagione. Sembra però che ci siano alcune cose che gli utenti non apprezzano molto e in questa occasione, Uno dei nuovi balli nel gioco Ha creato un certo disagio nella comunità con commenti che suggerivano che non stessero facendo un buon lavoro.

Come ben saprai, Fortnite ha iniziato la sua nuova stagione con il tema della mitologia greca e introducendo artefatti che appartengono a detta storia, come ad es. Ali di IcaroIl che causa alcuni piccoli bug che consentono ai giocatori persino di sorvolare la mappa. Questo tema non solo introduce una nuova mappa e un passaggio di battaglia in una forma davvero epica, ma introduce anche aggiunte minori come cosmetici per armi e danze dei personaggi, nessuna delle quali ha convinto la community.

Questa danza di Fortnite non riesce a far innamorare i giocatori

La persona responsabile della rivelazione di questo pensiero è un utente Reddit Chiave della paura 1552. Nella descrizione del post puoi vedere come si riferisce al fatto che assomiglia a quello Lo sviluppatore ha fatto un piccolo sforzo Nel coreografare questo, il sentimento sembra essere universale, poiché il prisma è già lì Più di 2000 voti positivi Nel momento in cui scrivo questa notizia. Fortnite si è sempre caratterizzato per fornire skin e accessori fantastici, ma questa volta non ha soddisfatto le aspettative.

Come avete visto, la verità è che questo non può essere negato Sembra un ballo davvero semplice. Questo è il motivo per cui i giocatori sottolineano il fatto che non hanno fatto molti sforzi per crearlo. Alcuni commenti del post suggeriscono addirittura che potrebbe farlo meglio con un frullatore in 10 minuti… e senza esperienza. Dovremo vedere cosa offriranno in futuro, ma se una cosa è chiara è che i cosmetici Fortnite sono sempre stati di alto livello.

Ricorda inoltre che se non ti piace molto Battle Royale e la musica è la tua passione, il Festival di Fortnite continua ad aggiungere nuove canzoni e chitarre. Inoltre, questo gioco, che mira ad essere il successore di Rock Band, offrirà anche il supporto per le periferiche musicali. Ciò significa giocabilità e divertimento del gioco Ti sentirai completamente meglio. Quindi restate sintonizzati per le novità sul prossimo gioco, perché le sorprese potrebbero essere grandi.