I giocatori di Halo Infinite chiedono il ritorno dei lobbisti

Ovviamente i giocatori aura infinita Vedono che non avere alcun tipo di gruppo di pressione multiplayer prima o dopo le partite è dannoso per gli aspetti sociali e rende le cose meno divertenti. Lo sviluppatore 343 Industries ha rilasciato la tanto attesa modalità multiplayer FPS fantascientifica a novembre per celebrare il 20° anniversario della serie Halo, battendo il record Xbox per i giocatori simultanei nel processo. Finora, l’accoglienza multiplayer di Halo Infinite è stata relativamente positiva, con i giocatori che si sono abituati rapidamente alle grandi battaglie a squadre di Infinite e a strumenti come Hook e Repulsor. In effetti, i fan aspettano Halo Infinite da così tanto tempo che 343 ha ritardato il gioco dalla sua uscita prevista insieme a Xbox Series X lo scorso anno per affrontare il feedback negativo, e molti credono che lo sforzo sia stato messo a frutto.

Le cose non sono sempre state così positive per il multiplayer aura infinitaI giocatori si sono anche lamentati del sistema di abbellimento basato su micro-transazioni del gioco, con un giocatore che stima che tutti gli acquisti della stagione 1 di Halo Infinite costeranno oltre $ 1.000. Alcuni fan hanno affermato che preferirebbero pagare il prezzo intero di Halo Infinite e sbloccare nuovi oggetti attraverso il gameplay piuttosto che spendere soldi reali con l’attuale modello di gioco free-to-play, e 343 industrie Presto verrà annunciato che ha riprogettato Halo Infinite Battle Pass per consentire ai giocatori di acquisire esperienza semplicemente giocando.

I cosmetici e l’esperienza del giocatore non sono le uniche aree che mancano ad alcuni giocatori aura infinita tempo reale. L’utente di Reddit Justintheballer è andato su ar/halo all’inizio di questa settimana per invitare Halo Infinite a riportare le lobby multiplayer online prima e dopo i giochi come nei precedenti giochi di Halo e ha pubblicato un video che discute l’argomento. Altri fan sono d’accordo nella sezione commenti, notando che gli manca il senso di comunità che le lobby e altre funzionalità social portano ad Halo e descrivendo il multiplayer di Halo Infinite come uno dei più “tranquilli” del franchise in termini di comunicazione tra i compagni di squadra durante le partite online. A ciò si aggiunge il fatto che la chat vocale sembra essere disabilitata per impostazione predefinita nel multiplayer di Halo Infinite, portando alcuni giocatori a impartire istruzioni senza ottenere una risposta durante i round multiplayer.

Anche se aura infinita Tornando in pista dopo il gioco divisivo Halo 5: Guardians, mancano ancora molte funzionalità tanto necessarie dal gioco, molti hanno lodato. 343 Industries ha annunciato che le popolari modalità campagna Forge e Co-op dei precedenti giochi di Halo non saranno disponibili al momento del lancio a causa di vincoli di tempo, ma lo sviluppatore ha promesso di aggiungerle ad Halo Infinite ad un certo punto. Sfortunatamente, queste funzionalità aggiuntive sono state recentemente ritardate a causa del passaggio della Priorità 343 al Battle Pass della stagione 1 di Halo Infinite, ma un bug scoperto di recente consente ad alcuni di giocare in precedenza alla campagna cooperativa di Halo Infinite.

Gli sparatutto online come aura infinita Sono sempre state un’esperienza sociale, con squadre di giocatori di tutto il mondo collegati per chattare, elaborare strategie e persino mostrare le proprie abilità sul campo di battaglia. Le lobby pre e post partita hanno tradizionalmente permesso ai giocatori di parlare tra loro e pensare al gioco che hanno appena giocato, rendendo la loro assenza da Halo Infinite particolarmente preoccupante per i vecchi fan di Halo.