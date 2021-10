“I giocatori si sentono legati ai tifosi e alla maglia”

Il tecnico argentino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sull’Uruguay nelle qualificazioni sudamericane.

AP

Ecco le migliori frasi dell’allenatore argentino:

“Prima che il gol venisse segnato, avevamo due situazioni in cui avremmo potuto revocare la squalifica, ma questa squadra è pienamente consapevole della difficoltà della qualificazione. La pazienza è la virtù di questa squadra”.

2 correlati

“Anche il gol è stata una partita molto difficile perché hanno chiuso benissimo. Ci hanno complicato con due partite di Suarez, ma era quello che sapevamo: è una squadra con una grande difesa e un attaccante di gran classe”.

“I giocatori si sentono legati alla gente, alla maglia e va bene così”.

“Lo Celso è con noi dal primo giorno. Apprezziamo tanto il suo calcio, ma non possiamo avere tutto, per un motivo o per l’altro. Per noi, o per qualsiasi club al mondo, è un giocatore al massimo .”

“La squadra ha giocato una buona partita, come ha fatto per diversi minuti contro il Paraguay. Il calcio non è solo un momento: quando l’avversario attacca bisogna farsi forte e noi sapevamo farlo. Quando la squadra può giocare, la verità è bello da vedere.”

“Il calcio ha momenti: quando ci mettevano in un problema lo risolvevamo e poi potevamo crescere”.