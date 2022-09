I giocatori tedeschi possono finalmente acquistare un classico del 1992 che è stato bandito per 30 anni

Polemica sul se censura Bene o male, necessario o non necessario hanno acquisito poca importanza, almeno nel videogioco. Pochi dei titoli sono considerati “brevi” rispetto a quanto suggerito dai loro creatori che non sono passati attraverso un filtro di ciò che è consentito. Nel caso haredad esempio, non ha superato il taglio a suo favore rappresentazione viscerale per qualcuno che ha problemi mentali. Nel caso Wolfensteinad esempio, è più famoso dell’ultima IP di Bethesda che non tutti avevano con sé Germaniaquale paese adesso Ora puoi acquistare Wolfenstein 3D.

parlare di Il classico tra i classici. Ha lavorato con John Romero e Tom Hall in Leadership non invecchiando bene, ma la sua importanza nel videogioco è la capitale. Il titolo ID Software, gli attuali autori di DOOM, hanno trovato un nemico nei tedeschi Dal 1994quando il governo del paese È vietato vendere S distribuzione Dal gioco in tutto il territorio.

Molti di noi potrebbero pensare che con 30 anni di vita e con Wolfenstein: Il nuovo ordine S nuovo gigante Come per i titoli moderni, la situazione con il classico 92 non sarebbe arrivata a nulla. Tuttavia, secondo i media tedeschi La stella del giocoWolfenstein 3D e la sua espansione, Spear Of Destiny erano Bandito fino al 2019Tuttavia, il governo tedesco non ha alzato il veto fino ad oggi, 3 anni dopo.

I media bavaresi sottolineano che Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, l’organismo di autoregolamentazione del software di intrattenimento del paese, non ha preso una decisione sulla classificazione in base all’età del gioco. Il titolo, almeno in Spagna, ha un rating di oltre 12, mentre il governo tedesco ha alzato il veto con “+16 anni“Sotto il braccio del gioco base, mentre lancia del destino Certificato come gioco oltre i 18 anni.

Notizia strana non solo perché si parla di classici arciere residente prezzo ridicolo in vapore e quasi tutte le piattaforme, ma ha portato i giocatori tedeschi a utilizzare qualsiasi Trakala con l’obiettivo di ottenerne una copia nelle proprie mani. giocatore di pc Aggiunge che molti utenti sono stati in grado di ottenere questo gioco grazie a GOG e qualche tipo vpnMentre molti hanno fatto ricorso alla pirateria di fronte alle restrizioni del governo.