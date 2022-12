I giochi di Lara Croft per Switch usciranno il prossimo anno

saga Cavaliere della tomba Tuttavia, ha avuto alcune consegne di recente Lara Croft Non ha toccato una console Nintendo dai tempi di Wii e DS.

Ciò cambierà su Nintendo Switch, anche se non con i porting di “Trilogy of Survivor”, ma con due giochi quasi dimenticati che sono piuttosto divertenti: Guardiano della Luce S Tempio di Osiride.

Nell’ottobre 2021, a Venticinquesimo anniversario Dalla saga, l’uscita di questi due spin-off multiplayer di Lara Croft in un Nintendo Switch. Arriveranno nel 2022… ma non se ne avranno più notizie.

Feral Interactive conferma che i giochi di Lara Croft su Switch sono ancora live

Lara Croft e il Guardiano della Luce S Lara Croft e il Tempio di Osiride Sono due giochi di avventura usciti nel 2010 e nel 2014, con una telecamera isometrica e pensati per il multiplayer cooperativo.

Sviluppato dalla stessa Crystal Dynamics tra riavvii e riavvii, ma le porte Switch provengono da Interattività brutaleuno studio specializzato in port su Mac o Windows, che ha anche rilasciato versioni Switch di Isolamento degli alieni e GRID Autosport.

Lara Croft and the Guardian of Light / Temple of Osiris arriverà su Nintendo Switch nel 2023. Non vediamo l’ora di condividere di più nel nuovo anno! – Feral Interactive (giochi selvaggi) 21 dicembre 2022

In un tweet in risposta a un fan, una notte in cui il regista “è andato su Twitter”, Ferrall ha confermato che stavano ancora lavorando a quei giochi, ma “non avrebbero mai detto” quando sarebbero usciti.

Ebbene, il seguente tweet ha già confermato che Lara Croft e il Guardiano della Luce/Tempio di Osiride usciranno su Switch nel 2023, ma fino al prossimo anno non ci saranno novità ufficiali.

Buone notizie per coloro che stavano aspettando questi giochi molto interessanti e sconosciuti. L’assenza di notizie per più di un anno ha sconcertato le masse, ma non ci ha sorpreso con tutto ciò che è accaduto al suo interno dinamiche cristalline S Square Enix (Chi li ha venduti per $ 300 milioni a Gruppo Abbracciatore).

Nonostante il passaggio di mano, Feral Interactive ha continuato a lavorare su questi Cambia porta Da Lara Croft e il Guardiano della Luce e Lara Croft e il Tempio di Osiride. Ho portato con loro i diritti sull’IP di Tomb Raider dinamiche cristalline E ora appartengono a Embracer… anche se sono imparentati con Giochi Amazon per produrre il prossimo gioco AAA Cavaliere della tomba.