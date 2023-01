I giochi indie rischiano di essere oscurati dai servizi in abbonamento, afferma il manager di Tunic

Anno dopo anno, sempre più persone preferiscono pagare per un servizio in abbonamento piuttosto che acquistare singoli giochi. Questo perché consentono un notevole risparmio di denaro, come con passare il gioco xboxE PlayStation Plus S Nintendo Switch Online. Ma Che dire dei giochi indipendente Chi viene per questi servizi?

Becca Saltsman, direttore di Finji e caporedattore come Giacca S notte nel bosco, esprime preoccupazione per il boom dei servizi in abbonamento; Avviso su I pericoli che portano ai giochi indipendente.

Saltsman ha notato che l’inclusione India Può essere un’esperienza Incredibile e terrificante allo stesso tempo per piccoli studi. Quindi discuti Rischiano di perdersi nei grandi cataloghi offerti dai servizi in abbonamentoè stato messo in ombra dai giochi AAA.

Bekah Saltsman ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a settore dei giochi:

“Gli abbonamenti sono sia fantastici che terrificanti, e possono andare in entrambi i modi. Ciò che mi preoccupa di più sono i team indipendenti più piccoli che potrebbero non avere un punto d’appoggio iniziale come creatori, che potrebbero non avere lo spazio e i soldi per guadagnare più di un gioco”.

“Poiché il settore si è sviluppato e consolidato negli ultimi due anni e possiede così tante aziende tramite servizi in abbonamento, temo che, poiché le biblioteche sono così grandi e le aziende così prolifiche, con enormi basi di utenti, non lo faranno bisogno di noi.”

Pensi che titoli indie come Night in the Woods andranno perduti a favore di servizi come Game Pass e Playstation Plus?

“I budget per la creazione di giochi più costosi saranno sufficienti per far sì che i giocatori indie facciano cose interessanti? Perché se convertiamo il pubblico degli acquirenti in una comunità condivisa, dovremo fare affidamento sulle quote di abbonamento e sugli acquisti. In generale, gli abbonamenti non coprire molti anni di sviluppo del team, a meno che non siano molto piccoli “

noi viviamo Tempi difficili di cambiamento nelle abitudini dei consumatori nel settore dei videogiochi; Oltre al successo dei servizi in abbonamento, c’è la possibilità della morte forma fisica. Cambierà il settore per sempre? i giochi? Solo il tempo dirà quali percorsi prenderà l’industria nei prossimi anni.