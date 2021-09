I giochi PlayStation Plus gratuiti di ottobre sono trapelati

Ogni mese per gli abbonati PlayStation Plus Ottieni alcuni giochi gratuiti per PlayStation 4 o PlayStation 5E mentre Sony non ha rivelato ufficialmente quali titoli introdurrà ad ottobre, è appena stato trapelato tramite il forum. Delab.

Solo secondo la perdita Lascia perdere l’inferno Arriverà sulla console di prossima generazione. Questo gioco offre battaglie epiche con un massimo di 100 giocatori, che possono utilizzare unità di fanteria, carri armati, artiglieria, cambiare fronte di battaglia e oggetti più dinamici. Questo gioco contiene 9 mappe realizzate con immagini di identificazione reali, che sono divise in settori da catturare.

Giochi PlayStation Plus gratuiti ottobre 2021.

Combattimento mortale NetherRealm Studios è un altro dei giochi gratuiti di ottobre, anche se è in arrivo per i giocatori PlayStation 4. La demo di Mortal Kombat X è una delle migliori della serie e non ha nulla da chiedere a un sequel, quindi questa è una buona notizia per i giocatori PlayStation che non ho ancora acquistato MKX.

L’ultimo gioco gratuito per il servizio per il mese di ottobre è PGA Tour 2k21, sviluppato da HB Studios Multimedia Ltd e entrato nel mercato lo scorso anno. Qui puoi giocare contro professionisti e creare la tua squadra, inoltre puoi creare il campo dei tuoi sogni con più di 1.000 opzioni personalizzabili. Questa versione offre anche modalità multiplayer per divertirsi con gli amici, come le modalità Alt-Shot, Stroke Play, Skin e Scramble.

Questi sono i giochi gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus su PS4 o PS5. Ricorda che puoi accedere a questi giochi solo quando hai un abbonamento PlayStation Plus attivo, quindi cogli l’occasione per giocarci finché puoi.