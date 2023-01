I giochi PS Plus gratuiti sono trapelati nel febbraio 2023 su PS5 e PS4

Ogni giorno, sempre più giocatori conoscono l’utente di Twitter Bill-Bil Kun, perché è il ragazzo che ha inoltrato per molto tempo ai giochi che Sony seleziona ogni mese per i membri del suo servizio di abbonamento da ricevere gratuitamente nella loro libreria. . Questa volta non sarà da meno, perché ha appena condiviso l’elenco completo di Giochi PS Plus a febbraio 2023 per PS5 e PS4. Eccoli qui.

PRIMA Febbraio 2023 Giochi mensili PS Plus (+ DLC) Primo mondo iniziale (PS5 | PS4)

🔹Mafia Definitive Edition * (PS4)

Il gioco Evil Dead (PS5 | PS4)

🔹Destiny 2 Oltre la Luce [DLC] (PS5|PS4) ⌛️ 7 febbraio – 6 marzo * Altri titoli potrebbero sostituire Mafia DE o potrebbero essere aggiunti in alcune regioni pic.twitter.com/y8F9tgYxon – Billbil Kun (@billbil_kun) 29 gennaio 2023

Giochi PS Plus a febbraio 2023 per PS5 e PS4

Diversità e qualità in questa occasione, in quanto sono presenti ben 4 titoli appartenenti a generi diversi e alcuni di essi molto conosciuti. A febbraio 2023, è difficile scegliere qual è il momento clou di PS Plus, dove ce l’abbiamo da un lato Mafia: Definitive Edition, un grande remake del primo capitolo di azione epica e mondo aperto, mentre d’altra parte, c’è un peso enorme negli FPS online come Destiny 2: Beyond Light, l’ambiziosa espansione del fenomeno Bungie. Ovviamente, avvisa il rispettivo utente che nel caso di Mafia: Definitive Edition dovremo aspettare e vedere in quali regioni questa funzione è disponibile.

Come se non bastasse, rimangono altri due giochi e non è cosa da poco: il fantastico – e coinvolgente – Mondo primordiale E un film classico che ora scommette anche su videogiochi come Evil Dead: il gioco (Questa volta si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico, in cui i giocatori devono cooperare per completare le missioni e sopravvivere a vergudo).

Ora resta da attendere qualche giorno affinché PlayStation stessa confermi la scelta. Inoltre, se sei un abbonato PS Plus Extra e Premium, sentiti libero di consultare L’ultima ondata di giochi che puoi scaricare ora.

Fonte | Bill Bell Conn in Cinguettio