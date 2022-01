I giudici australiani hanno descritto l’estradizione di Djokovic come razionale

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 gen 2022 – 07:49

Sydney (Australia), 20 gennaio (EFE). Il tribunale australiano, che ha autorizzato l’estradizione del tennista serbo Novak Djokovic, ha confermato giovedì che il governo aveva ragionevoli motivi per ritenere che la presenza del giocatore in Australia rappresentasse un rischio per la salute e il pubblico. Richiesta.

I tre giudici della corte hanno osservato che “non era irragionevole per il ministro essere preoccupato che il presunto sostegno di alcuni gruppi anti-vaccino alla chiara posizione del signor Djokovic sulla vaccinazione potesse incoraggiare manifestazioni e proteste che potrebbero portare a un’ulteriore trasmissione tra le comunità”. federale australiano.

Il documento di 106 pagine è stato pubblicato oggi, dopo che il tribunale ha respinto, domenica scorsa, il ricorso presentato dai legali di Djokovic contro la decisione del ministro dell’Immigrazione Alex Hook di annullare per la seconda volta il suo visto, per il rischio che la sua presenza alimenterebbe anti – sentimento vaccinale nel paese.

Dopo un’intensa battaglia legale, Djokovic è stato espulso domenica scorsa dall’Australia, paese in cui si è recato il 5 gennaio con un’esenzione medica che gli ha permesso di giocare agli Australian Open senza vaccinazione.

Gli avvocati del tennista numero uno al mondo hanno impugnato la decisione del governo australiano di revocare il suo visto, dicendo che era “illogico, illogico e irragionevole” e per la mancanza di prove evidenti che potrebbe seminare il caos pubblico o che l’atleta sia anti-vaccino .

Nella loro sentenza, i giudici hanno sottolineato, tuttavia, che il ministro Hook “può chiaramente concludere” che Djokovic “ha deciso di non vaccinare perché era contrario alla vaccinazione o non voleva essere vaccinato”.

Gli autori della sentenza fanno inoltre notare di non aver visto la preoccupazione “irrazionale” del ministro che Djokovic, che non è stato vaccinato e in passato si è espresso contro la vaccinazione obbligatoria, possa alimentare potenziali disordini.

Il testo digitale specificava “Questa non è finzione; non hai bisogno di prove”, sottolineando che Djokovic ha già una storia di “ignorare ragionevoli misure di salute pubblica all’estero”.

I giudici si riferivano all’intervista e al servizio fotografico senza mascherina che Djokovic ha condotto a Belgrado con il media francese L’Equipe il 18 dicembre, il giorno dopo aver appreso di aver contratto il coronavirus.

Lo scandalo Djokovic è arrivato in un momento in cui l’Australia, che richiede agli stranieri di essere vaccinati con il programma vaccinale completo o di avere un’esenzione valida per entrare nel Paese, è alle prese con un picco di casi di Covid-19 che ha causato carenze nei supermercati e in altri punti chiave Servizi. EFE

