I Grammy si terranno il 3 aprile a Las Vegas.

3 aprile. Questa è la data in cui si terranno finalmente i Grammy Awards, originariamente programmati per la prossima settimana, ma non è stato possibile sostituire l’Omicron per Covid.

Altra novità è che la 64a edizione del concerto si svolgerà presso l’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (USA), abbandonando così la sua sede abituale nel centro di Los Angeles (California), anche a causa della pandemia. La nuova sede dei premi ospita da anni i Latin Grammys.

La 64a edizione del concerto si svolgerà presso l’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas

“Siamo entusiasti di portare i Grammy a Las Vegas per la prima volta e di esibirci lì come uno spettacolo di livello mondiale”, ha dichiarato il presidente della Recording Academy Harvey Mason Jr. in una dichiarazione.

La nuova data ha anche imposto il trasferimento della celebrazione dei CMT Music Awards, dedicati al genere country e inizialmente previsti per il 3 aprile. La nuova data non è stata ancora determinata.

Jean-Baptiste, centro, artista più nominato AMPAS / Reuters

John Baptiste guida le nomination ai premi con undici maschi, che affronteranno Taylor Swift e Kanye West, una delle polemiche più famose della musica pop, per Album of the Year, come attrazione del pubblico. Nella parte posteriore, gli artisti con il maggior numero di nomination sono Justin Bieber, Doga Cat e HER, con otto ciascuno, e Billie Eilish e Olivia Rodrigo, con sette ciascuno.

L’anno scorso i Grammy, i più importanti premi musicali a livello mondiale, hanno organizzato a marzo una festa in formato ridotto e senza red carpet a causa della pandemia, nonostante siano riusciti a radunare una manciata di artisti all’Old Staples Center di Los Angeles, da anni sede abituale di un grande festival musicale.

