I grandi palcoscenici di Pilar stanno prendendo forma e Zity Space si prepara all’arrivo di 700 dipendenti

Il Pilar Festival 2024 è qui. Martedì è iniziato il montaggio delle fasi comunali e sono stati commissionati i macchinari per garantire che tutto fosse pronto e puntuale per i primi lavori di venerdì. Diversi gruppi di lavoratori erano impegnati la mattina presto Realizzazione della struttura che ospiterà grandi concerti gratuiti in Plaza del Pilar Questo in realtà mostra gran parte del suo scheletro. I lavori sono in corso anche sulle altre zone della città, come la Stazione Nord o il Giardino d’Inverno, e saranno sottoposti a sopralluoghi conoscitivi una volta ultimati.

Anche se il segnale ufficiale di inizio dei festeggiamenti verrà dato sabato 5 ottobre, con l’annuncio dei cantanti Juanjo Puna e Nayara, il programma presenta già i primi eventi il ​​giorno prima. Ce ne sono anche alcuni, tipo “Food truck” situati accanto al Parco San Pablo, che saranno aperti a partire da giovedì. Secondo fonti comunali, tutti i diversi scenari e luoghi di celebrazione saranno oggetto di segnalazioni da parte dei vigili del fuoco o del servizio architettonico, tra gli altri, con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

L’associazione avanza, tra gli altri settori, anche in Fiume e area giochi Sul lungofiume della fiera, che quest’anno si presenterà con diverse novità, come un’area cinema per bambini sotto i tre anni.

Nel frattempo, anche dall’altra parte della città 200 persone sono responsabili della creazione dell’intera area Espacio Zityche questi festival dispongono di un tendone principale con una capienza di 20.000 persone (il più grande d’Europa e che ha già superato il controllo tecnico) e che generalmente aumenta la sua capienza di 5.000 partecipanti grazie ai recenti lavori di ampliamento. In totale, nei giorni in cui saranno pieni, le strutture ospiteranno 30.000 persone e si sono già tenuti diversi concerti. Hanno fatto il tutto esaurito, come Psycho o RD Bogotá e Viva Sweden.

Nel complesso, come ha notato l’organizzazione, i numeri di vendita dell’anno scorso sono stati comunque superati Il sito “ha poco o niente a che fare con quello che era all’epoca”. Nello specifico occupa una superficie di 36.000 mq rispetto ai circa 25.000 mq precedenti. Quando inizierà la programmazione, secondo le stesse fonti, serviranno 700 dipendenti per svolgere un enorme periodo di lavoro di dieci giorni, tra camerieri, sicurezza, pulizie e molti altri lavori.

Lavorano anche come freelance nel vicino polo fieristico di Valdepartera, dove per tutto martedì arriverà il 20% delle attrazioni a venire. Ne sono già stati installati “un buon numero”, secondo Orfeinte, la società incaricata della gestione degli impianti. Tra le grandi attrazioni di questi Pilar Festival spicca la nuova “High Energy”, una maestosa attrazione lunga 28 metri con cadute e curve che solo due unità in Europa possono vantare. “È stato difficile per noi, ma ce l’abbiamo fatta”.Confermano.

Vale anche la pena sottolinearlo Una grande ruota panoramica di 40 metri, che ha richiesto dieci camion per trasportare tutti i materiali Necessario per il montaggio. Attrazioni come questa hanno un “costo molto alto” in termini di trasporto e personale, quindi anche se abbiamo cercato di mantenere i prezzi abituali, è possibile che in alcuni casi il prezzo d’ingresso aumenti un po’ di più. Tuttavia, indicano che il massimo raggiungerà i 4,5 euro.

All’Oktoberfest, che in gran parte ha già registrato il tutto esaurito, è stata allestita un’imponente area VIP. L’inaugurazione ufficiale dell’impianto avverrà venerdì pomeriggio, con la consueta visita del sindaco e degli altri soci dell’azienda.