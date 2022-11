I Grizzlies e i Sixers subiranno la perdita di Ja Morant e Tyrese Maxey.

Morant si è slogato la caviglia sinistra e ha dovuto lasciare il gioco

Maxie salterà da tre a quattro settimane con i Sixers

Ja Morant (Memphis Grizzlies) e Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) usciranno a breve. delle proprie squadre dopo essere stati testati sabato per l’entità degli infortuni avvenuti venerdì.

Innanzitutto Morant, il grande riferimento dei Grizzlies, Ha una distorsione alla caviglia sinistra Questo lo avrebbe tenuto giù a tempo indeterminato.

Memphis ha dichiarato in una dichiarazione che le sue condizioni sarebbero state valutate “settimana per settimana”.

Al Qaeda Questo infortunio si è verificato venerdì Nella vittoria della sua squadra sugli Oklahoma City Thunder (121-110).

Meno di 4 minuti prima del calcio d’inizio, Morant ha dovuto lasciare la festa È stato aiutato da due compagni di squadra dopo essersi slogato la caviglia sinistra in una caduta.

Prima di lasciare la corte, Morant Ha aggiunto 19 punti (con 5 tiri su 20 dal campo), 7 rimbalzi e 11 assist.

questo infortunio Morant sarà sospeso domenica per la visita dei Grizzlies ai Brooklyn Nets In cui dovrebbe tornare Kyrie Irving, che non ha giocato le ultime otto partite a causa di una sospensione per polemiche antisemite.

da parte sua, Maxi starà fuori per tre o quattro settimane. ESPN ha riferito che i Sixers hanno subito una frattura al piede sinistro.

Nella vittoria per 110-102 dei Sixers sui Milwaukee Bucks venerdì, Maxi ha iniziato la partita a Philadelphia, soprattutto dopo che James Harden si è infortunato. Ha lasciato il gioco dopo il primo tempo Si sloga la caviglia sinistra.

Anche se ha giocato solo nella prima parte a causa del suo infortunio, Maxi ha brillato con 24 punti4 rimbalzi e 5 assist.