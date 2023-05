I guadagni di Mercado Libre sono aumentati nel primo trimestre

Il colosso dell’e-commerce sudamericano con sede in Argentina, Mercado Libre, ha riferito mercoledì che il suo L’utile netto è triplicato nel primo trimestre a 201,4 milioni di dollari, trainato da una forte crescita in tutte le sue attività e da una forte crescita dei ricavi.

Così ha detto MercadoLibre, con una presenza in 18 paesi Le sue vendite totali sono aumentate del 35,1% anno su anno In quel periodoa $ 3.000 milioni, mentre le entrate in valuta costante sono cresciute del 58,4%. I suoi primi tre mercati hanno mantenuto una forte crescita dei ricavi con il Messico in testa al 62%, l’Argentina al 39% e il Brasile al 26%.

La società quotata al Nasdaq ha registrato un aumento del 208,5% dell’utile netto del primo trimestre, guidato quasi interamente dall’aumento dell’utile operativo. L’utile per azione è stato di $ 4,01 rispetto ai $ 3,08 per azione previsti. Il risultato ha superato di gran lunga le stime degli analisti Refinitiv.

Commercio elettronico

I ricavi netti dell’e-commerce sono aumentati del 53,9% su base annua a valuta costante e del 31,2% su base annua in dollari USA, raggiungendo quasi 1,7 miliardi di dollari, come risultato della rapida crescita del volume delle vendite nel periodo in cui il numero totale di acquirenti unici ha raggiunto i 46,1 milioni, con un incremento del 16,5%.

Il volume totale dei prodotti venduti, una misura chiave del settore dell’e-commerce, è aumentato del 43,3% in valuta costante a 9,4 miliardi di dollari.

I primi tre mercati hanno registrato una forte crescita dei volumi di vendita durante il trimestre: Brasile e Messico avanzano di circa il 28% e l’Argentina del 107%, con l’effetto dell’inflazione interna, nonostante il trend discendente della crescita delle merci vendute si sia invertito rispetto all’ultimo trimestre del 2022.

tecnologia finanziaria

La società ha affermato che i suoi servizi di pagamento, investimenti e attività con carte di credito hanno portato i ricavi a 1,4 miliardi di dollari e generato un aumento significativo degli utenti, raggiungendo 100,5 milioni di account attivi.

Nel trimestre sono stati aggiunti 3,9 milioni di nuovi utenti e l’unità fintech di Mercado Pago è cresciuta del 24,3% a 44,5 milioni di account.

“Dopo due anni di intenso sviluppo, i prodotti assicurativi e gli investimenti, ad esempio, mostrano sempre più speranze”, ha dichiarato Pedro Arendt, chief financial officer della società, in una dichiarazione che annuncia i risultati.

Il volume totale delle operazioni di Mercado Pago ha raggiunto i 37.000 milioni di dollari, con un aumento del 96% in valuta costante e del 46% in termini di dollari, ampiamente aiutato dall’uso di un portafoglio virtuale.