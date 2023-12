I Guardiani vincono la prima lotteria MLB e sceglieranno per primi

Cleveland avrà la scelta numero 1 nel draft amatoriale per la prima volta dopo aver vinto la lotteria al secondo tentativo giovedì dopo che Washington ha preso la scelta numero 1 in assoluto per il prossimo anno, ma non è idoneo.

Il sindacato dei giocatori e la MLB hanno concordato di implementare un sistema di lotteria in un contratto di lavoro nel marzo 2022, una modifica per scoraggiare le squadre in difficoltà dal tentare intenzionalmente di strappare la scelta numero 1 eliminando i loro giocatori veterani.

Le 18 squadre che non si sono qualificate per la postseason sono state prese in considerazione nella lotteria e la prima estrazione di quattro palline da ping pong avvenuta al Gaylord Opryland Resort and Convention Center è stata 3-9-11-13 – una combinazione che ha dato prima scelta per le Nazionali.

Washington non può essere selezionata tra i primi sei perché il contratto collettivo stabilisce che una squadra che paga in base alla partecipazione agli utili non può partecipare alla lotteria per anni consecutivi e i Nazionali hanno selezionato l’outfielder Dylan Cruz al numero 2 quest’anno.

Il pareggio è stato nuovamente pareggiato e la combinazione è risultata 8-14-10-7 dando il posto ai Guardians. Questo punteggio è stato mostrato in televisione sulla rete MLB due ore dopo durante gli incontri invernali.

Cincinnati aveva la seconda scelta nel draft del 14 luglio ad Arlington, Texas, seguita da Colorado, Oakland, Chicago White Sox, Kansas City, St. Louis, Los Angeles Angels, Pittsburgh e Washington.

I Guardiani quest’anno si sono classificati al 22° posto tra le 30 squadre della major league e avevano una probabilità del 2% di vincere alla lotteria.

Cleveland è arrivata seconda assoluta cinque volte nel draft amatoriale a partire dal 1965, l’ultima volta contro Bull Choi nel 1992.